Mercedes chce ve Velké ceně Ázerbájdžánu ukončit výsledkovou krizi

Mercedes v nové sezoně ještě nevyhrál a podobně nepovedenou sérii měl naposledy před čtyřmi lety ještě před zavedením nových hybridních motorů. Ve formě není ani úřadující mistr světa Lewis Hamilton, který spolu se závěrem minulého ročníku čeká na vítězství šest Velkých cen.

„Podle mě je Lewis nejlepším pilotem, ale i ti nejlepší občas nepodají stoprocentní výkon,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. „Když navíc máte auto, které nejede podle očekávání, gumy se nechovají tak, jak by měly, plus nevychází ani strategie, tak se všechno rychle sesype,“ dodal.

Charakteristika okruhu Délka okruhu: 6003 m

Délka závodu: 51 kol = 306,153 km

Počet pravých zatáček: 8

Počet levých zatáček: 12

Počet Velkých cen: 2

Nejvíce vítězství: Nico Rosberg (Něm.) a Daniel Ricciardo (Austr.) oba 1 - Mercedes a Red Bull 1

Nejvíce pole position: Nico Rosberg a Lewis Hamilton oba 1 - Mercedes 2

Nejrychlejší kolo v závodu: Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2017 1:43,441

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017 1:40,593

Nejrychlejší závod: Nico Rosberg, 2016: 1:32:52,366

Vítězové předchozích závodů: 2016 - Nico Rosberg, 2017 - Daniel Ricciardo

Hamilton sice bodoval v rekordních 28 závodech za sebou, ale Vettel vyhrál úvodní dva závody sezony a nebýt toho, že ho v Číně sestřelil Max Verstappen z Red Bullu, ještě by náskok před britským rivalem navýšil. Místo toho se však rozdíl mezi nimi zmenšil ze 17 bodů na devět.

Před Velkou cenu Ázerbájdžánu je proti Hamiltonovi i skutečnost, že Baku je jedním ze dvou okruhů, kde ještě nikdy nebyl na stupních vítězů. Podobnou bilanci má čtyřnásobný mistr světa ještě v Dillí, kde se však od roku 2013 nezávodí. „Loni to byl drsný souboj s Ferrari, ale oproti letošku to byla slabota. Ne každý má tyhle výzvy rád, ale my je milujeme,“ uvedl Wolff.

S čistým štítem do Ázerbájdžánu nepřijede ani Vettel. Před rokem na tamním městském okruhu neudržel nervy na uzdě a vzteky najel z boku do Hamiltona, který při jízdě za safety carem nečekaně zabrzdil a pilot Ferrari do něj vrazil.

Vettel, který za incident dostal desetisekundový trest a stal se terčem tvrdé kritiky, přiznal, že už se poučil. „Tak to v životě chodí. Z toho, co sám sobě poděláte, si do budoucna odnesete úplně nejvíc,“ prohlásil čtyřnásobný mistr světa.

Loňské vítězství bude v Baku obhajovat Ricciardo, kterému k němu stejně jako před dvěma týdny v Číně pomohly kolize a problémy konkurentů. „Vůbec jsem nečekal, že bychom mohli vyhrát. Ale soupeři přede mnou odpadávali jak mouchy. Rád na to vzpomínám,“ uvedl australský pilot.