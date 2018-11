Když se v F1 kluci poperou. Ale může za střet pouze Ocon?

Někdy ale rozezleným mužům nestačí jen urážky, a tak když pár minut po závodě F1 v Brazílii potkal v garáži Estebana Ocona - onoho pussy a idiota - začala strkanice a další salva nadávek. Jenže i ve světě formule 1 platí, že po zločinu následuje trest - vlastně tu soudy fungují extrémně rychle - a tak už v neděli Verstappen za tento konflikt vyfasoval dva dny veřejně prospěšných prací.

Nejspíš bude v barvách Mezinárodní automobilové federace varovat řidiče před rizikovou jízdou.

Ač v rozsudku stojí, že by měl být vzorem pro mladé a jiné závodníky, stejně našel obhájce. „Esteban měl štěstí, že odešel jen s takovým postrčením,“ řekl Christian Horner, šéf stáje Red Bull, za kterou Verstappen jezdí. A Jacques Villeneuve, bývalý šampion F1, přidal: „Max byl ještě umírněný. Divím se, že mu nenatáhl pořádnou.“

Za vším tím mumrajem stojí nepochopitelný incident, který Verstappena obral v Sao Paulu o vítězství. Jasně vedl, když ho najednou začal Ocon, který ztrácel celé kolo, předjíždět. A došlo ke střetu, po němž vyfoukl Verstappenovi triumf Lewis Hamilton. Frustrace byla logická, hned se navíc rozjely teorie spiknutí, že to od Ocona, budoucího pilota Mercedesu, byl úmysl.

Měl ale vůbec právo útočit?

A je vina jen na něm?

Nebo selhal i Verstappen?

Max Verstappen z týmu Red Bull na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie formule 1.

Ocon byl v daný okamžik díky novým gumám rychlejší a žádná pravidla nezakazují, aby předjel lídra a dostal se do stejného kola jako on. „Ale něco takového by mělo proběhnout čistě a bez boje. Ocon se ale rozhodl o pozici bojovat. To je neakceptovatelné,“ uvedl Charlie Whiting, ředitel závodu. Damon Hill, někdejší mistr světa, prohlásil: „Od Ocona to byl špatný manévr. Když jste vedle vedoucího jezdce, tak uhýbáte vy. Nikoliv on.“

Za své chování dostal 10vteřinový trest, což především zástupci Red Bullu označili za výsměch. Helmut Marko, poradce stáje, dokonce navrhoval zákaz startu v dalším klání.

Jenže Ocon se hájil, že ve stejné zatáčce předjížděl několikrát předtím, že Red Bull měl jezdce skrz vysílačku informovat. A že vinen je i jeho sok, který mu zatáčku zavřel.

Však i Hamilton, který šťastně přišel ke svému 72. vítězství a viděl incident zblízka, tvrdil: „Šel bych do toho jinak než Max. On už je ale takový. Je to kluk, co jde do všeho po hlavě, a občas ho to pokope. Já bych tam nechal víc místa, protože s Oconem nebojovali o stejnou pozici.“

A nebyl to ojedinělý názor. Max Chilton, bývalý jezdec F1, s Hamiltonem souhlasí. „Lewis to trefil. Max měl co ztratit a měl tam nechat místo. Estebanovým právem bylo útočit, jen si neměl vybrat tak kritické místo. Jsem si jistý, že Lewis by to tak udělal. Nechal by mu místo a na výjezdu ze zatáčky by i tak vedl.“

Hamiltonovi je 33 let, Verstappenovi 21. Incidenty přitahuje, byť tentokrát nebyl tím „agresorem“ jako v minulosti. Změní jeho chování na trati čas?