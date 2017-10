Vegan, jenž se nestal robotem. Hamilton už by náskok pustit neměl

Ne, ještě ho 32letý Brit nemá. Po nedělním závodě, z něhož po pěti kolech kvůli potížím se svíčkou odstoupil Sebastian Vettel, ale má 59bodový náskok. Zbývají čtyři závody a stěží – při jeho formě a potížích Vettela – mu triumf někdo vyrve. „Nemám to v kapse, ale o takovém náskoku se mi mohlo jen zdát.“

Mohlo. Nemusíte být zrovna Hamiltonovým příznivcem, nicméně i vy možná uznáte, že vybočuje – nejen jezdeckým umem – ze současné šablony pilota F1. Nestal se naprogramovaným robotem, který ze sebe sype slova, jež by mu do hard disku naťukali tiskoví mluvčí a všemožní PR manažeři. Vzepřel se jejich diktátu, že má jen děkovat a chválit, že jeho vlastní názor má kopírovat ten oficiální týmový.

A tak Hamilton provokuje. Netají se divokými večírky, sám se fotí v obležení krásných slečen. Niki Lauda, jeden z jeho šéfů u Mercedesu, ho dokonce přirovnal k Jamesi Huntovi, vyhlášenému proutníkovi F1.

„Musím žít, hledat potěšení i v jiných věcech, než je F1. Když se pak na závody vrátím s čistou hlavou, jsem ve své nejlepší formě a nejrychlejší,“ reaguje Hamilton.

Je to pár týdnů, co překvapil rozhodnutím stát se veganem. Tak moc ho šokoval sugestivní dokument o masovém průmyslu, až veškeré zvířecí produkty ze svého jídelníčku vyškrtnul. „Celá ta krutost je neskutečná a já ji nechci podporovat. Chci žít zdravě! Nemám pocit, že by mi cokoliv chybělo, a každý člověk, který k veganství přišel, mi řekl, že to bylo jeho nejlepší rozhodnutí v životě,“ vysvětloval.

Nebojí se ani otevřeně mluvit o politice, kterou „zaměstnanci“ v F1 obvykle kvůli korektnosti vynechávají. A tak leckoho zaskočil, když nedávno na Instagramu zveřejnil video, na němž pes obcuje na podobizně amerického prezidenta Trumpa.

Po pár hodinách snímek stáhl, nicméně Trumpa kritizuje. Zvlášť po jeho negativním postoji k hráčům amerického fotbalu, kteří na protest proti policejnímu násilí na černoších klečí u americké hymny. Hamilton zvažuje, že za dva týdny, až F1 dorazí do USA, si také u hymny hostitele klekne.

„Není to moje hymna, ale tento problém je globální a měli bychom držet spolu. Pro každého je důležité se postavit za to, o čem je přesvědčený, a každý může sehrát určitou roli, abychom něco na světě změnili. Hlavně když váš politický lídr v tomto směru nepomáhá.“

Bude tak pro Hamiltona americká Grand Prix „jen“ politickým gestem, či i místem, které stvrdí jeho titul?