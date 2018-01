Kodaň a formule 1? Dánové usilují o závod kolem historického centra

Organizátoři, které zastupuje Lars Seier Christensen, bývalý ministr pro vědu, technologii a rozvoj Helge Sander a spoluzakladatel Saxo Bank, by rádi vstoupili do šampionátu do roku 2020. Příjmy jsou odhadovány na jednu až dvě miliardy dánských korun.

„Je skvělé, že máme možnost bavit se o případném závodu v Dánsku. Myslím, že Kodaň je přesně ta lokalita, která by přinesla skvělé kulisy,“ uvedl Carey, zástupce nového promotéra formule 1, společnosti Liberty Media, která by šampionát ráda rozšířila, především pak do Spojených států a Asie.

„Nevidí nás jen jako Kodaň, ale jako celý skandinávský trh,“ přidal Christensen s dodatkem, že nejdůležitější bude získat svolení od města. Okruh kolem historického centra by měl měřit 4,6 kilometru a na tribuny by se mělo vejít 107 tisíc fanoušků.

Skandinávie v minulosti hostila Velkou cenu Švédska na okruhu Anderstorp nedaleko Jönköpingu a naposledy se jela v roce 1978. V minulé sezoně se ve formuli 1 představili čtyři skandinávští jezdci - Finové Kimi Räikkönen s Valtterim Bottasem, Švéd Marcus Ericsson a Dán Kevin Magnussen.