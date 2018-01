Florbalisty Pardubic podlomil v duelu na Spartě vlastní gól

Poplašný maják ještě není třeba mačkat naplno. Pořád totiž mají hráči pardubického Sokola relativně bezpečný „polštář“. Ovšem zdviženým ukazováčkem už by se kmitat dalo. Náskok se jim po pondělním mači v hale na Podvinném mlýně ztenčil o další dva body a před závěrečnou pěticí zápasů činí devět bodů.

Proti Spartě, která před kamerami ČT slavila výročí 25 let od založení klubu, mohli svěřenci kouče Milana Koubka pomýšlet na dobrý výsledek až do 55. minuty. To sestava v rudých dresech vedla 3:2 a zdaleka neměla jistotu výhry. Jenže pak chtěl vyraženou střelu sparťanského forvarda napodruhé zkrotit gólman Levínský. K tomu mu hodlal pomoci i blízko stojící spoluhráč Burian, který ale levačkou nasměroval děravý míček přímo mezi nohy zaskočeného brankáře.

„Výsledek 6:2 nevypovídá o předvedené hře. Myslím, že utkání bylo celou dobu vyrovnané,“ uvedl pro web soutěže trenér Koubek. Jeho mužstvo zaznamenalo pátou porážku z posledních šesti zápasů. Tentokrát zanechalo sympatický dojem, který však nebyl vyvážen žádným bodovým ziskem.

„Bohužel nám se za stavu 3:2 nepovedlo proměnit šance, které jsme měli, a Sparta dokázala smolným momentem odskočit na rozdíl dvou branek,“ vracel se Koubek ke klíčovému okamžiku, který zanechal šrámy na psychice hostů.

Ti se po „vlastňáku“ snažili ihned vrhnout do útoku a znovu snížit, leč během pár vteřin inkasovali do rozhozené obrany popáté. Ke třetí trefě nakonec nevedla ani závěrečná hra bez brankáře.

„Koncovka zápasu byla z naší strany hodně otevřená. Kluky za výkon chválím a věřím, že když předvedeme stejný i v příštím utkání, budeme bodovat,“ dodal Koubek.

Také další bitva může hodně napovědět o tom, jak krušné finále základní části na Sokol čeká. V neděli si totiž zopakuje cestu do hlavního města, kde bude čelit Střešovicím. Tamní Tatran má v tabulce stejný počet bodů a drží se před Pardubicemi sedmý. V úvodním kole sezony však Sokol na Dašické porazil Pražany těsně 5:4.