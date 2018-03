Florbalisté Otrokovic hrají o lepší vyhlídky v play off

„Dalo se čekat, že to takhle může dopadnout. Poslední kola jsou vyrovnaná, pořadí od čtvrtého do šestého místa se neustále míchá,“ poznamenal útočník Otrokovic Lukáš Petřík.

Čtvrtá a pátá příčka, to je v superlize florbalistů velký rozdíl. A nejen díky startu série v domácím prostředí. Celky od pátého do osmého místa musejí čekat, kdo z elitní trojky si je vybere do úvodního kola play off. „Ze čtvrté příčky bychom měli snadnější cestu do semifinále,“ uvedl Petřík.

Pokud by všechny tři kluby zůstaly po nedělním kole bodově srovnané, pořadí by se přesypalo. Rozhodovat bude totiž bilance vzájemných zápasů a v minitabulce tří týmů jsou Otrokovice nejhorší. Na čtvrtém místě by je vystřídali Bohemians. Jiná situace by nastala, pakliže by měly Otrokovice bodovou shodu jenom s jedním mužstvem. Zatímco se Spartou mají horší vzájemné duely (2:3, 6:7 pp), proti Bohemians lepší (6:4, 5:6 pp).

„V průběhu utkání ale výsledky ostatních zápasů sledovat nebudeme. Jenom by nás to rozptylovalo. Pardubice jsou vždycky nepříjemný soupeř a zvláště doma,“ ví Petřík.

Ze zmíněné trojice jim los přisoudil nejtěžšího soka. Bohemians jedou k beznadějně poslednímu Ústí nad Labem, Sparta míří k jedenácté České Lípě, která si ještě může zajistit přímou záchranu.

„Duel v Pardubicích odehrajeme na maximum a pak se podíváme na ostatní výsledky, jestli to bude stačit,“ pravil Petřík.

Panteři mohli mít čtvrté místo dávno ve své moci, jenže v odvetné části ztratili šest bodů s celky od desátého místa dolů.

„Zápasů, kdy jsme měli papírově vyhrát, bylo více. Ale takový je sport,“ prohodil Petřík. „Pokud neskončíme čtvrtí, počítám, že si nás vyberou Vítkovice.“

Jasno bude v neděli po sedmé večer.