Florbalisté Chodova chtějí do finále Poháru mistrů

Dvojnásobný český mistr Chodov půjde do pátečního čtvrtfinále v roli jasného favorita, už ráno v 8:45 SELČ narazí na německý Weissenfels. „Upřímně říkám, že si nepřipouštíme porážku s německým mistrem, takže vše směřujeme k utkání s Classic, na které chceme být maximálně připraveni,“ řekl klubovému serveru trenér Chodova David Podhráský.

V případě postupu nastoupí Pražané proti Classic ve 14:30 SELČ. „V týmu mají pět mistrů světa ze šampionátu v roce 2016, tři letošní juniorské mistry světa a další hráče širšího kádru aktuální finské reprezentace, takže ta síla je obrovská,“ uvedl Podhráský.

Finálové duely Poháru mistrů jsou na programu v neděli. Ženy budou bojovat o triumf v 10:30 SELČ a mužské finále startuje ve 13:15 SELČ.

Loni ve švédském Boras vyhrál Chodov ve čtvrtfinále nad norským celkem Greaker IBK 8:4 a následně vypadl se švédskou Storvretou (2:7). „Při stanovování cílů pro sezonu jsme se s hráči i prezidentem klubu (Michalem Bauerem) dohodli, že uděláme vše pro postup do finále. Víme, že náš cíl je reálný, byť se nám ten den musí povést opravdu všechno,“ řekl Podhráský.

Dva české zástupce má SV Wiler-Ersigen, který ve čtvrtfinále narazí na finský tým SPV. Barvy švýcarského mistra hájí obránce Daniel Šešulka a asistentem trenéra je Radek Sikora, který ve stejné roli působí u české reprezentace.

Hráčky z Jižního Města čeká o poznání těžší cesta. V pátek v 11:30 SELČ budou bojovat o semifinále s TPS Turku. Pokud by uspěly, v sobotu ráno od 8:30 SELČ by změřily síly se švédským IKSU.

„Jedeme si zahrát dvě utkání, to je asi jediný cíl. Rády bychom hrály dobrý florbal a uvidíme, jak to dopadne. Z mého pohledu je bohužel pravda, že nás na tento turnaj nedokáže připravit česká nejvyšší soutěž. Nedělní utkání s Vítkovicemi bylo totiž prvním, ve kterém jsme si mohly vyzkoušet nějaké věci v obraně,“ řekla trenérka Markéta Šteglová serveru florbal.cz.

Jižní Město vyhrálo v neděli v generálce na půdě loňských účastnic Poháru mistrů Vítkovic 4:3 a vedou tabulku. „Finky jsou prakticky doma, myslím si, že ani jeden tým nemá co ztratit. Finky do toho mohou jít uvolněně. Naše hráčky byly v utkání proti Vítkovicím velmi nervózní, dlouho jsem je takové neviděla. Těžko říci, co s nimi udělá Champions Cup,“ uvedla Šteglová.

Více než konečné umístění na turnaji ji zajímá výkon. „Vyzní to špatně, ale spíše mě zajímá předvedená hra, ke které by se následně přidal výsledek. Za mě, pokud vyhrát a hrát tragicky, jako proti Vítkovicím, tak to mohu být spokojená s výhrou, ale s ničím jiným,“ dodala Šteglová.

Český souboj se odehraje ve čtvrtfinále mezi Dietlikonem s Lucií Šrotovou a norským týmem Sveiva, za který hraje Petra Hložánková.