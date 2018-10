Florbalisté České Lípy v superlize dvakrát vyhráli a už jsou osmí

Tým trenérky Bartošové se navíc zaskvěl parádními individuálními výkony. V zápase s Vinohrady dal Radek Krajcigr pět gólů a nyní mu s 19 trefami patří třetí místo mezi superligovými střelci.

„Podobný zápas jsem zažil už v první lize v barvách Havlíčkova Brodu, kdy jsem dal šest gólů. Byl to vyhrocený duel, šlo o důležité body a myslím si, že skóre je v konečném účtování pro Vinohrady až příliš kruté,“ řekl Krajcigr, který přišel v létě na hostování z mistrovské Boleslavi. „Mám o sto procent větší chuť do hry než předtím. Vychutnávám si to a snad se nám bude dařit i v dalších zápasech.“

V nedělním utkání s Otrokovicemi se zase hattrickem blýskl českolipský hrající manažer Štěpán Slaný. „Zajímalo by mě, jestli se tohle někomu staršímu v superlize povedlo. Tři zápasy v týdnu jsem každopádně fyzicky zvládl celkem dobře a proti Otrokovicím jsem do toho mohl dát zbytek sil. Každý takový příspěvek je fajn motivací do další práce a důkaz, že nepatřím ještě do starého železa,“ usmíval se 35letý obránce Slaný.