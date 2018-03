Florbaloví rivalové tasí posily: Brno veterány, Znojmo legendu

Na střídačce Znojma se nečekaně objevil Milan Fridrich, patřící mezi největší osobnosti českého florbalu v jeho moderní éře a momentálně asistent trenéra reprezentace. Na brněnské straně se do hry po několik let trvajících pauzách vrátili jako hráči zkušení borci Aleš Jakůbek a Zdeněk Drápal.

Oběma je 36 let, oba poslední roky hráli nejvýš divizi, Drápal v elitní soutěži nastupoval naposled v roce 2012. Teď se bijí za to, aby Bulldogs zůstali v Superlize.

„Máme to postavené tak, aby lidé v našem klubu byli srdcaři,“ říká brněnský trenér Rostislav Kohút. Hlavně o Jakůbkově povolání do série play down mluví jako o záležitosti, která automaticky vyplynula ze situace. „Byli jsme domluveni, že tato situace může nastat. Aleš s námi byl celou sezonu, trénuje s námi dvakrát týdně, takže s tím, že šel hrát, nebyl žádný problém,“ řekl Kohút na adresu někdejšího kapitána Bulldogs.

Není divu, že se oba regionální rivalové snaží vyzkoušet cokoliv, co jim může pomoct. Jde o mnoho. Série je vyrovnaná 3:3 a sedmý duel dnes od 20 hodin ve Znojmě rozhodne o tom, kdo se udrží přímo a kdo absolvuje druhé kolo play down, po němž už následuje v horším případě sestup, v lepším baráž.

Nakročeno k přímé záchraně mělo Znojmo, které v šestém duelu v Brně vedlo ve druhé třetině 3:1. Domácí otočili na 4:3, hosté při power play srovnali a v prodloužení hráli přesilovku. Nevyužili ji, načež jim rozhodující gól vstřelili Bulldogs.

V tomto zápase pomáhal Znojmu na střídačce i Fridrich. Mužstvo musel jako hráč opustit na konci minulého roku, protože už kariéru nestíhal skloubit s prací u reprezentace a v Tatranu Střešovice. Tam má ale nyní menší pauzu, a tak se vydal pomoct na jih Moravy. „Samozřejmě bych rád i hrál, ale to mám od florbalové unie (kvůli úvazku u národního týmu) zakázané,“ podotkl. Na střídačce měl tabulku v ruce, radil, povzbuzoval. „Je to hodně taktické, všechno o jednom gólu, o jednom momentu. Už je to takové unavené, všechno velké bitvy,“ sleduje.

Stejný průběh očekává i pro sedmý duel. Stejně tak Brňané. „Do ultimátního zápasu to přešlo proto, že jsme hráli naivně, poráželi jsme se sami. Vyhraje ten, kdo bude více hrát svoji hru. Buď Znojmo bude hrát na brejky a bude je mít, nebo my budeme hrát konstruktivně na balonu a všechny svoje situace zakončíme,“ odhaduje jejich trenér.