Kanonádu florbalové Mladé Boleslavi proti Pardubicím řídil Curney

Mladá Boleslav po dvou třetinách měla náskok už 8:0. „Byl to povedený vstup do série. Celý vývoj jsme měli pod kontrolou i přesto, že jsme se nechávali ve třetí třetině zbytečně vylučovat, což soupeře herně vrátilo do zápasu,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu.

Chodov už ve 27. minutě vedl 4:0. „Dnes jsme si celkem v klidu došli pro první bod, ale je to play off a zítra se začíná od nuly. Očekávám úplně jiné Otrokovice a my musíme být připravení. Dnes jsme splnili pouze padesát procent plánu na tento víkend,“ prohlásil trenér David Podhráský.

V pražském derby uspěli hráči Bohemians proti Spartě 5:4 v prodloužení. V čase 66:25 rozhodl Jakub Šárka. Tatran Střešovice jako jediný uspěl z pozice hostujícího týmu a zvítězil v Ostravě nad Vítkovicemi 8:2. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Marek Beneš. „Získali jsme pouze první bod, nic víc,“ nepřeceňoval výhru trenér Tatranu Luděk Beneš.