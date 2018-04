Zrádný efekt play off. Florbalisté míří z pardubického klubu pryč

„Nová sezona začala klasicky hned další den po posledním zápase s Mladou Boleslaví a intenzivně pracujeme na veškerých organizačních záležitostech, termínové listině nebo složení hráčského kádru,“ uvedl Zozulák pro oddílový web.

Realizační tým zůstává totožný s tím, který stál na střídačce ve čtvrtfinále proti Boleslavi - hlavním koučem je tedy Ladislav Štancl a asistenty Jan Černohorský právě se Zozulákem. Jejich potvrzení ve funkcích byla víceméně formalita - zato sestavování mužstva drhne.

„Bohužel se nám po dlouhé době nedaří jednání s jednotlivými hráči a efekt play off možná více škodí než pomáhá. Naším cílem bylo hráče nakopnout do další práce a být ještě lepší. Některé to však nakoplo úplně jiným směrem než tím pardubickým. Nic konkrétního zatím veřejně prezentovat nechceme, ale kádr určitě dozná velkých změn,“ avizoval Zozulák.

Probití se do vyřazovací části tedy pro klub představuje i komplikace, ovšem sám florbalista jej po letech neúspěchů vnímá jako satisfakci. „Hodně lidí nám to dokázalo pěkně mlátit o hlavu. Zároveň to pro mě bylo jakési potvrzení toho, že směr, kterým jdeme, je správný,“ řekl Zozulák.