Pardubičtí florbalisté mají tři pokusy. Postoupit chtějí už v sobotu

Ne že by v případě prohry bylo po nadějích, dál budou mít osud ve svých rukou, ale situace se dost zkomplikuje. Sokol navíc důležitá utkání moc nezvládá. V sezoně 2014/2015 přímý souboj o play-off prohrál právě s Ostravou 4:7...



Fakta Zisky Sokola v základní části nejvyšší soutěže 2009/2010 18 bodů

2010/2011 4 body 2011/2012 8 bodů 2013/2014 26 bodů 2014/2015 29 bodů 2015/2016 14 bodů 2016/2017 22 bodů 2017/2018 31 bodů

Ty doby jsou ale pryč. Pardubice v letošní sezoně vytvořily bodový rekord v základní části a touží celý ročník v Ostravě ještě vyšperkovat postupem do vyřazovacích bojů. Bylo by to vůbec poprvé v historii Sokola.

„Zápas může rozhodnout o osudu celé sezony. Všechno máme ve svých rukách. Rádi bychom konečně nakoukli do vysněného play-off. Do utkání chceme nastoupit s čistou hlavou a přistupovat k němu jako ke každému jinému,“ cituje klubový web Filipa Krigovského.

K vyčištění hlavy můžou přispět noví trenéři A-týmu. Na lavičce Sokola totiž v minulém týdnu skončili Milan Koubek s Ondřejem Vichrem a do funkce nastoupil Ladislav Štancl doplněný o asistenta Jana Černohorského.

„S týmem jsme již v týdnu absolvovali tři tréninky. Nemuseli jsme se ale nijak zvlášť oťukávat, oba v klubu pracujeme a se všemi se známe, to je výhoda,“ přemýšlí Štancl.

Oba zažijí premiéru jako řemen. První utkání a hned je označováno za duel sezony...

„Do jisté míry to je svazující. Na druhou stranu musíme říct, že si nemůžeme nijak vybírat. Důležité jsou teď všechny zápasy,“ uvažuje nový hlavní trenér Sokola.

Nervozita z něj před veledůležitým kláním cítit není. „Pokud se nám podaří vyhrát, tak postupujeme. Když ne, budou nám na ten poslední krok zbývat dva pokusy. Uděláme pro něj všechno,“ vyhlašuje odhodlaně Štancl.

Sokol by nutně potřeboval zabrat. Z posledních osmi zápasů získal pouze tři body za jednu výhru a prohru v prodloužení doma s Brnem, respektive Vítkovicemi.

Speciálně druhá polovina sezony se Pardubicím vůbec nedaří. Pro nastartování nové série je utkání v Ostravě to nejpříhodnější...

„Když základní část rozdělíme na dvě poloviny, tak je to jako den a noc. Věřím, že s příchodem nového trenérského týmu si všichni uvědomíme, co naši hru zdobilo v úvodu sezony,“ říká Filip Krigovský.

Budou to mít ale velmi těžké. Nejen kvůli tomu, že Ostrava zrovna nepatří k oblíbeným soupeřům pardubického Sokola.

Na hřišti Severomoravanů Pardubičtí prohráli pět ze sedmi utkání. Povzbuzením ovšem může být domácí výhra Sokola 8:6 v prvním vzájemném střetnutí v letošním ročníku.

Duel bude mít „grády“ od první minuty. Nemělo by se totiž zapomenout na to, že nejen Sokol chce zvítězit, aby postoupil. Východočeši mají alespoň situaci pod kontrolou, zato Ostravané, pokud chtějí pomýšlet na play-off, musejí zvítězit bezpodmínečně.

„Očekávám spíše trpělivou hru se zabezpečenými obranami. Tlak bude především na domácích, protože jim nezbývá nic jiného, než vyhrát,“ uvažuje Filip Krigovský.

Univerzál s číslem 95 je schopen nastupovat jak v útoku, tak v obraně. Kdo ví, co s ním zamýšlí noví koučové.

„Drobné změny v týmu jsou, ale deklarovali jsme, že nebudeme nijak výrazně sahat do sestavy a měnit herní systém,“ poodkrývá Ladislav Štancl.

Příznivci Sokola mohou utkání s Ostravou sledovat na promítacím plátně v kavárně Nota, jejímž spoluvlastníkem je bývalý vedoucí pardubického A-týmu Matěj Drajer.