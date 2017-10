Šťastné týdny boleslavského florbalisty Novotného: dcera a rekord

Spoluhráči žasli. Soupeři nevěděli, co s ním. Diváci poznávající mladý sport sledovali, co s míčkem s dírkami provede.

Byl rok 2004, florbalová Mladá Boleslav začínala v nejvyšší soutěži a okamžitě jí dala hvězdu - nevýraznou jménem, mimořádnou počínáním na hřišti. Petr Novotný hned napoprvé vyhrál ligové kanadské bodování. V 22 letech.

I teď - třináct roků poté - je Novotný stále na hřišti.

O jeho florbalovém umu už se dávno ví. Ale stále funguje. Cit pro jedinečné gólové nahrávky - nečekané, odvážné, zpravidla přesné - to je Novotného parketa. A teď už i oficiálně. V základní části ligy jich nasbíral dohromady 298, čímž překonal dosavadního krále nahrávačů Petra Skácela.

DÍKY! Boleslavský kapitán Petr Novotný (číslo 9, se zdviženou hokejkou) děkuje fanouškům za podporu.

Mimochodem, Novotný na 297 branek přihrál jako bezdětný muž. Rekordní asistenci s číslem 298 vyslal minulý týden už jako tatínek dcery Lucie. Hezky se to sešlo, že?

„Poslední dny pro mě byly hodně hektické, postupně to všechno vstřebávám,“ povídal šťastně po poslední výhře 9:4 nad Otrokovicemi, proti nimž nové maximum stanovil.

Před utkáním klub nachystal dárkový koš pro Petra Novotného, tatínka. Teď aby Boleslav připravila další pro Petra Novotného, rekordmana. Přitom on sám říkal: „Vůbec jsem nečekal, že by se to proti Otrokovicím mohlo povést. Kvůli nemoci jsem týden netrénoval, moc jsme toho doma nenaspali, na hřišti jsem se spíš trápil.“

Ale povedlo se. Nahrávka vzduchem mezi dvěma protihráči a u tyče s nataženou rukou skórující spoluhráč Jan Natov. „Je to především Natyho zásluha, protože to měl při zakončení těžké,“ děkoval Novotný. „Každý hráč je za takový milník rád, ale těším se, že teď už budu moct myslet zase na něco jiného,“ tvrdil po pokoření nahrávačské mety 298.

Až nastoupí v pondělí proti Tatranu, může zaútočit na třístovku.