Pět tipů pro pardubické florbalisty, jak urvat play-off

Nálada v týmu je pořád dobrá, ujišťuje Pakosta K postupu do play-off stačí jediná výhra ve dvou zbývajících utkáních, to nejbližší začíná zítra v 17 hodin v Liberci. Útočník florbalových Pardubic Přemek Pakosta ovšem tuší, že jeho tým má před sebou pořádný kus práce. „Je jasné, že to nebude lehký zápas, jelikož Liberec hraje o přímé udržení v superlize,“ přemítá Pakosta. Východočeši prohráli poslední zápas doma s Ostravou (4:5) a postup si pořádně zkomplikovali. „Je to hlavně o nás hráčích a našich hlavách. Ve zbývajících utkáních musíme proměňovat veškeré šance a nedělat chyby v obraně. Zároveň musíme navázat na týmový výkon, který jsme jinak proti Ostravě předvedli,“ uvědomuje si mladý křídelník. Sokol je z důležitosti závěru sezony možná trochu nervózní, ale Pakosta a spol. rozhodně zbraně neskládají. „Nálada v týmu je stále dobrá. Bohužel se nám teď moc nedaří, ale věřím, že to konečně prolomíme a budeme se moci chystat na play-off,“ řekl florbalista.