Pardubičtí florbalisté před pohárem v Náchodě: Nesmíme nic podcenit

„První zápas jsme sice vyhráli, ale náš výkon musíme celkově o dost vylepšit. Na hřišti Black Angels jsme dostávali laciné góly a dělali spoustu chyb, které by týmy z Tipsport Superligy potrestaly,“ uvědomuje si Petr Černý. Útočník, jenž byl pro letošní sezonu do extraligového týmu přeřazen z juniorů.

Středeční soupeř Pardubic schytal v minulém pohárovém utkání nepříjemný debakl 4:17 od letošního úřadujícího mistra z Mladé Boleslavi.

„I my určitě jedeme do Náchoda v roli favorita a chceme pokračovat na vítězné vlně. Nicméně nesmíme nic podcenit. Musíme hrát od začátku naplno a vytvořit si gólový náskok. Bylo by také super vyzkoušet si nějaké herní prvky před následujícím duelem. Ten nebude vůbec jednoduchý,“ tuší Černý.

Příštím pohárovým soupeřem Sokola totiž bude právě Mladá Boleslav.

Hlavním úkolem ovšem v tuto chvíli zůstává připravit se na Náchod. „Osobně nevím, co mám od Náchoda očekávat, jestli se zatáhne na půlku a bude bránit, nebo bude hrát aktivně. Na předzápasové poradě si určitě soupeřovu hru rozebereme do detailu a budeme od trenérů stoprocentně připraveni,“ věří dvougólový střelec z posledního pohárového představení Pardubic.

V jejich dresu by měl proti Náchodu naskočit také obránce Ondřej Hušek. Nová tvář Sokola, která v minulé sezoně oblékala náchodský dres.

„Myslím, že pro Ondru to bude speciální zápas. Určitě se bude chtít v Náchodě předvést, ale žádné zvláštní hecování zatím neproběhlo,“ říká Černý.

Sokol měl mezi utkáními skoro týdenní pauzu, zatímco Náchod s Boleslaví hrál v pondělí. „Nevidím v tom nějakou výhodu, protože my jsme zase měli v pondělí kondiční trénink, kde jsme od trenérů dostali pořádně zabrat,“ přiznává.