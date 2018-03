Na Boleslav pardubičtí florbalisté neměli. Janeček: Není se zač stydět

V táboře Sokolů ovšem i přes nepříjemné vyřazení panuje spokojenost. Sami hráči totiž v play off nepočítali s větším úspěchem.

„Mohli jsme jen překvapit - vyzkoušet si vyřazovací boje a hlavně si to užít. Přece jen se tady na play off čekalo spoustu let a konečně se to povedlo,“ připomněl útočník Sokola Michal Janeček.

Sérii udala ráz úvodní dvě nevydařená utkání v Boleslavi (3:11 a 1:10). „Je to top soupeř. My jsme venku nehráli úplně tak, jak jsme chtěli. Dopouštěli jsme se hodně chyb a Boleslav skoro každou potrestala. Nejen její brejky byly smrtící,“ povzdechl si Janeček.

Doma ovšem nastoupil úplně jiný Sokol. Minimálně v sobotu, kdy sice prohrál 4:6, ale ještě pět minut před koncem zápasu mohl klidně myslet na výhru.

„Sobotní zápas nás mrzí hodně. U vítězného gólu hostů jsem byl zrovna na hřišti. Zvrtla se mi noha a hned se na nás valil protiútok. Nešlo to zastavit, o to víc mě to štvalo,“ litoval osmadvacetiletý útočník.

Jeho tým prohrál potom i čtvrtý zápas výsledkem 4:9 a bylo hotovo.

„Jak jsem říkal, mohli jsme jen překvapit. Naše sezona byla nadmíru vydařená. Play off už je potom o zkušenostech, které Boleslav rozhodně má. Hráli chytře a postoupili. My se však nemáme za co stydět,“ odmítá neúspěch Janeček.

Sezonu hodnotí velmi kladně i z osobního pohledu. Celkem zaznamenal 18 branek a 8 asistencí.

„Byl jsem na tom asi nejlépe za celou dobu mého hraní. Prospěla mi změna stylu naší hry. Hraju na novém postu (soupeře brání z hrotu druhé formace) a to mi hodně pomohlo. Sedlo si to i s ostatníma klukama,“ rozplýval se Janeček.

Jeho kariéra je na vzestupu, ale v Sokole jsou i tací, kteří nejspíše za nejvyšší florbalovou soutěží zavřou dveře. Konkrétně kapitán Brychta, který celou kariéru vyhlížel play off a nyní může odejít „na vrcholu“.

„Kája zatím nic nenaznačoval, ale kabina cítí, že je to ve vzduchu. Uvidíme, s čím přijde na nějakém posezonním hodnocení. Každopádně jsem za něj moc šťastný, že se konečně play off dočkal,“ řekl Janeček.

