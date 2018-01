Přání florbalistů Pardubic: vyšlápnout si po letech na Brno

Zaprvé: prohráli už čtyřikrát v řadě, nejdřív s extrémně silným triem Vítkovice, Mladá Boleslav a Chodov, poté i s nováčkem ze Znojma.

Zadruhé: brněnské Bulldogs naposledy porazili v září 2013, tedy před více než čtyřmi lety. A to přitom nemluvíme o domácím utkání; před svými příznivci Pardubice na j ihomoravského protivníka nevyzrály od roku 2009...

„Brno je velmi nepříjemný soupeř, hlavně kvůli jejich osobní obraně, kterou velmi často praktikují,“ poznamenal útočník Sokola Michal Janeček. „Doufám, že se na ně tentokrát zvládneme dobře připravit a tuto dlouhou sérii zastavíme právě v neděli před domácími fanoušky,“ pokračoval 27letý pardubický florbalista.

Napomoci by tomu mohl fakt, že Brno, druhdy černý kůň superligy, letos vyloženě tápe. V tabulce je s 15 body až předposlední třinácté, kdežto Sokol má bodů 29 a i přes výše zmíněné neúspěchy z nedávné doby mu stále náleží sedmá příčka. Tedy pozice, která by mu stačila k vytouženému premiérovému postupu do vyřazovací části. Říjnový vzájemný mač Brňané nicméně doma ukořistili pro sebe těsným výsledkem 4:3 na nájezdy.

„Pro nás je to hrozně důležitý zápas,“ uvědomoval si Janeček. „V posledních utkáních se nám vůbec nedařilo a potřebujeme si dokázat, že umíme hrát dobře a umíme vyhrávat. I když se Brnu v letošní sezoně moc nedaří, pro nás je to vždy velmi nepříjemný soupeř, což se potvrdilo i v prvním střetnutí. Očekávám vyrovnanou bitvu, ale doufám, že na konci se tentokrát budeme radovat my,“ přál si.

S týmem se těší na blížící se návraty opor Martina Zozuláka a Jakuba Buriana do zápasů, i proto by byl rád, kdyby se mužstvo zase podařilo nastartovat a nepadla na ně mezitím psychická deka. „Věřím, že oba co nevidět uvidíme přímo na palubovce a že celý tým půjde nahoru,“ řekl.