Florbalisté Liberce a České Lípy bojují v extralize o záchranu

Ve hře jsou dva celky z Libereckého kraje FBC Liberec (24 bodů) s nováčkem FBC Česká Lípa (24 bodů) a TJ Znojmo (23 bodů, tabulka je v rubrice Ve výsledcích). Všechny tři kluby v nedělním programu prohrály, takže napětí potrvá až do posledních minut závěrečného dějství.

Nejblíže k zisku důležitých bodů měli liberečtí florbalisté, kteří ale nakonec po velké bitvě prohráli doma s Pardubicemi 3:4. Severočeši vedli ve 45. minutě 3:2, ale hosté vzápětí srovnali a jejich vítězný gól vstřelil v čase 57:52 Pakosta. Pardubičtí pak po utkání v Liberci mohutně oslavovali, protože si poprvé v historii zajistili postup do osmičlenného play-off nejvyšší soutěže.

„Zápas rozhodly menší chyby na naší straně a druhé půlky třetin jsme nebyli schopni udržet herní vyspělost,“ zlobil se trenér Liberce Filip Hanžl.

Liberecký krajský rival z České Lípy utrpěl v neděli debakl 4:11 na palubovce pátých Bohemians Praha. „V tomhle zápase jsme totálně selhali v koncovce, z tohoto pohledu jsem velmi zklamaná. Naopak Bohemka co mohla, tak to proměnila. Na druhou stranu si myslím, že divákům se zápas musel líbit, bylo to nahoru dolů, takže alespoň někomu jsme udělali radost,“ konstatovala trenérka českolipských florbalistů Lenka Bartošová.

Stejný výprask 4:11 museli skousnout i hráči Znojma v domácí hale od druhého celku tabulky pražského Chodova.

Závěrečné kolo superligy proto nabídne napínavý souboj na dálku. Nejlepší výchozí pozici na oslavu přímé záchrany mají nejspíš florbalisté České Lípy, kteří budou na domácí palubovce hostit šestou pražskou Spartu. Liberečtí se pokusí o zázrak v Praze, kde nastoupí proti vysoce favorizovanému Chodovu, který ještě může dosáhnout na prvenství po základní části. V podobně složité situaci budou i hráči Znojma. Ti budou hrát v hale lídra superligy Mladé Boleslavi.

Všechny zápasy 26. kola začínají v neděli 4. března v 17 hodin.