Liberec se chystá na florbalový den, dorazí celky z Ostravy

Celodenní program na hlavní ploše arény odstartuje už v 9 hodin, kdy se za účasti týmů FBC Liberec, FBC Česká Lípa, Podbořan, Kadaně a Mostu odehraje turnaj 1. ligy dorostenek, který skončí ve 14.00.

Pak přijde v 15 hodin na řadu duel 16. kola extraligy žen FBC Crazy Girls Liberec - FBC Ostrava. Domácím florbalistkám se v letošní sezoně vůbec nedaří, ve dvanáctičlenné tabulce jsou až na 10. místě a poprvé v historii jim reálně hrozí, že se neprobojují do elitního osmičlenného play-off. Proto by v neděli potřebovaly nutně naplno bodovat, ale čeká je silný ostravský tým, jemuž patří v extralize 4. příčka.

Vrcholem florbalového dne v Home Credit Areně pak bude od 18 hodin souboj 20. kola mužské superligy FBC Liberec - 1. SC Tempish Vítkovice.

Liberečtí mají aktuálně do osmičlenného play-off ještě dál než ženy. Sedm kol před koncem základní části totiž figurují na 9. příčce se ztrátou šesti bodů na osmý Tatran Střešovice a také jim by se body z nedělního domácího utkání náramně hodily. Jenže v cestě jim bude stát třetí nejlepší tým čtrnáctičlenné tabulky z Ostravy s řadou bývalých i současných reprezentantů v kádru.

„Vítkovice mají skvělý tým, kombinačně nejlepší v superlize. Určitě se na konfrontaci s reprezentanty těším a pro diváky a mladé liberecké hráče to bude určitě jeden z nejlepších zápasů ke sledování,“ tvrdí elitní útočník FBC Liberec Radek Valeš.

„Soupeřův tým táhnou především dvě dvojice. Hájek - Rýpar a Delong - Tokoš a pro nás to bude o to těžší, že klíčových hráčů mají více. Naplno se ukáže, jak jsme silní v obraně. Pokud dokážeme zvládnout situace na naší vlastní polovině, můžeme pomýšlet na body. Budu optimista jako vždy, věřím, že to bude dramatický zápas se šťastným koncem.“

Valeš je největší oporou Liberce, protože v každém superligovém utkání v této sezoně dokázal získat alespoň jeden kanadský bod, celkem jich nasbíral už 42 (26 + 16) a je šestým nejlepším hráčem superligy.

Po základní části sezona pro týmy na 9. a 10. místě končí a nejhorší čtyři týmy budou čekat boje o udržení. Mezi nimi je nyní i superligový nováček FBC Česká Lípa, který je jedenáctý. Českolipští hrají v rámci 20. kola ve své domácí hale v sobotu a od 19.00 vyzvou těžkého soka - lídra Mladou Boleslav.