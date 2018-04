Čeští florbalisté po vyrovnání nezvládli nájezdy a se Švýcarskem padli

Do sobotního střetnutí se Švýcarskem vstupovali čeští florbalisté s dávkou optimismu. Po výkonu v duelu se Švédskem doufali, že navážou na aktivní, útočný florbal.

Švýcaři ale od úvodního buly ukazovali mnohem větší zarputilost a odhodlání vyhrávat osobní souboje.

„Na začátku jsme byli ospalí, mělo to naopak lítat,“ mrzelo po zápase Daniela Šebka.

Po jednom z faulů navíc zaskočili českou obranu rychlou rozehrávkou, po které padl první gól z hole Patrika Mendelina. „Další chyba po střídání, už asi třetí v tomhle turnaji. Dostáváme z toho laciné góly, to se nesmí stávat,“ neskrýval zklamání Šebek.

Češi moc útočných šancí vytvořit nedokázali, často kazili nebo šanci překombinovali. K zakončení se pravidelně, avšak nepřesně, dostával Mikuláš Krbec. „Je pravda, že jsme to hodně kazili. Dávali jsme si zbrklé nahrávky, nesoustředili jsme se. Musíme to zakončení zpřesnit,“ souhlasil Šebek.

Postupně Češi inkasovali ještě třikrát, než se i oni radovali z první branky na konci druhé třetiny. Daniel Šebek natáhl na půli hřiště a díky šťastné teči mohl zvednout ruce nad hlavu.

Na rozdíl dvou branek snížil už ve třetí třetině Patrik Dóža střelou nad rameno gólmana Pascala Meiera.

Češi dál tlačili, ukazovali zlepšený výkon. Trefil se Lukáš Hájek a čtvrtou branku přidal Šebek. Ta ovšem znamenala pouze snížení na rozdíl jedné branky, protože se pár minut před ním radoval Švýcar Paolo Riedi.

Vyrovnat se ale podařilo Jiřímu Curneymu v přesilové hře necelé dvě minuty před koncem utkání.

Následné nájezdy (prodloužení na turnaji EFT není) rozhodl Matthias Hofbauer. V bráně se předvedl mladoboleslavský Lukáš Bauer, ale na výhru no nestačilo.

„Ukázali jsme charakter, vrátili jsme se do zápasu, to si musíme vzít i do příště. Chceme tyhle soupeře porážet a já doufám, že se zlepšujeme,“ hledí vpřed Šebek.



Turnaj Euro Floorball Tour mužů Brno Česko - Švýcarsko 5:6 po sam. nájezdech (0:1, 1:3, 4:1)

Branky a nahrávky: 39. Kisugite (Šebek), 43. Dóža (Šebek), 48. Hájek (Hubálek), 57. Šebek (Curney), 59. Curney (Suchánek) - 4. Mendelin (Braillard), 29. M. Hofbauer (Mendelin), 33. Camenish (M. Hofbauer), 36. Rüegger (M. Hofbauer), 54. Riedi (Laely), rozhodující sam. nájezd M. Hofbauer. Rozhodčí: Heinola, Marttinen (oba Fin.). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 1582. Finsko - Švédsko 6:7 (0:1, 3:3, 3:3).