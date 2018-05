Jamese čeká největší zábava. Curry a spol. čelí očekávání celého světa

Warriors chtějí potvrdit svou dominanci - v předchozích třech letech vždy vyhráli základní část a získali dva tituly. Kvůli častým zraněním prožívali svou zatím nejtěžší sezonu za poslední čtyři roky. Cleveland však zejména díky největší hvězdě soutěže LeBronu Jamesovi, který hraje už osmé finále za sebou, překonává očekávání a vytáhnout se chce i na zatím nejtěžšího soupeře.

James je už od loňska nejlepším střelcem v historii play off, tyto vyřazovací boje ho ale zastihly v nejlepší formě. V průměru sbírá 34 bodů, 9,2 doskoku a 8,8 asistence na utkání. A ačkoli se jeho spoluhráči spíše trápí, dokázal Cleveland dostat v sedmi zápasech přes Indianu, ve čtyřech duelech přes Toronto (nejlepší tým Východní konference) a v sedmi zápasech přes Boston. A nyní touží po dvou letech opět získat titul, svůj čtvrtý.

„Cítím se nejlépe v kariéře. Nevím, jestli nám někdo věřil, ale já cítil, že na to máme. A budu se snažit takové výkony předvádět i ve finále,“ řekl James, který hraje osmé finále za sebou. Víckrát se to povedlo jen Billu Russellovi (10), Samu Jonesovi a Tomu Heinsohnovi (oba 9) při dominanci Bostonu v 50. a 60. letech.

„Je neuvěřitelné, že se to LeBronovi podařilo v moderní éře. Jen to ukazuje, komu čelíme,“ řekl Klay Thompson z Golden State.

„Pro mě je největší zábava hrát proti těm nejlepším týmům historie. A to mě nyní čeká,“ vrátil lichotku James.

Steve Kerr, trenér Golden State, se snaží vymyslet, jak Jamese přibrzdit, zvláště když k dispozici nebude mít minimálně pro první zápas zkušeného Andreho Iguodalu. Buďto bude muset obětovat na defenzivní práci nejlepšího střelce Kevina Duranta, nebo na Jamese nasadit Draymonda Greena a riskovat problémy pod košem.

„Ale nesmíme zapomenout, že Cleveland není jen James. Máme velký respekt i k ostatním hráčům. Kevin Love je All star hráč, Kyle Korver jeden z nejlepších střelců všech dob, všichni víme, co umí J. R. Smith. Nikdo se nedostane do finále jen s jedním hráčem, ať už je jakkoli dobrý. Musíme se připravit na víc než jen LeBrona,“ varuje Kerr.

Podle největší hvězdy Warriors Stephena Curryho bude klíčové vyvést Jamese z rytmu a pohody, aby se neopakovaly pasáže z předchozích kol, kdy sám ničil soupeře, kteří na něj neměli protizbraň.

„LeBron je pro ně Pan Všechno. Hraje úžasně po celou sezonu a zvláště v play off. Snažili jsme se na videu vysledovat, jak se ostatní kolem něho poskládají a jak jsou nebezpeční. Vše ale začíná u LeBrona. Nesmíme ho nechat chytit rytmus,“ řekl Curry.

V Golden State zjevně dělají vše pro to, aby nepodlehli očekávání svého okolí a vlastně i celého světa. Jsou totiž jasným favoritem, dopředu pasovaným na jasného šampiona. Jen aby se sami sobě nestali soupeřem...

Stephen Curry z Golden State se raduje na tréninku před finále NBA.

Jedním z klíčových faktorů bude, jak si týmy poradí se třetími čtvrtinami. Ty měl Cleveland slabší, naopak hráči Golden State právě díky třetím čtvrtinám vyřadili v semifinále Houston 4:3 na zápasy, když v posledních dvou duelech v poločase prohrávali.

„V sezoně jsme ve třetích čtvrtinách byli celkem špatní a musíme se mít opravdu na pozoru, protože ve třetích čtvrtinách je jejich síla,“ připustil clevelandský kouč Tyronn Lue.

Favoritem sázkových kanceláří je Golden State, kterému věří i Češi se zkušenostmi z NBA Tomáš Satoranský a Jiří Welsch. „Golden State má mnohem širší arzenál zbraní. Cleveland závisí na jednom člověku a to má své limity. A ten už nastal postupem do finále. LeBron je však výjimečný,“ řekl Welsch, který byl Jamesovým spoluhráčem v úvodu jeho kariéry.

Finále začíná v noci ze čtvrtka na pátek v Oaklandu, kde se bude hrát i další duel v neděli. Série pak bude příští týden pokračovat ve středu a v pátek v Clevelandu.