ONLINE: Na olympiádě brala zlato, co nyní? Ledecká jede v Aare super-G

Jako pátá se do superobřího slalomu pustí olympijská vítězka ze Soči a stříbrná žena her v Pchjongčchangu Anna Veithová.



Sedmičku má lídryně Světového poháru v této disciplíně Tina Weiratherová, jedenáctku pak další favoritka Lara Gutová.

Pětadvacet žen sjede finálové super-G a pak všechny budou upírat zrak ke startovní bráně.

Jako poslední, s šestadvacítkou na dresu, se totiž do superobřího slalomu vrhne Ester Ledecká. „A moc se na to těším, bude to zajímavé,“ tvrdila po středečním sjezdu.



Dvaadvacetiletá senzační olympijská vítězka může ve finále této disciplíny startovat právě díky svému triumfu z her v Pchjongčchangu.

V hodnocení Světového poháru jí totiž v super-G patří až sedmačtyřicátá příčka, bodovala jen jednou 24. místem v Bad Kleinkirchheimu.

Jak dopadne ve svém posledním závodu sezony na lyžích?

