Prodloužení rozhodlo: nejlepší hráč srazil neporazitelný tým

Darüssafaka je nyní jediný krok od návratu do Euroligy. Zahrát by si ji mohla znovu po roce, v soutěži by doplnila další dva instanbulské celky - Anadolu Efes a Fenerbahce.

Ruský Krasnodar přitom v letošním ročníku Eurocupu vyhrál všech dvacet dosavadních utkání a i v tom jedenadvacátém měl většinou navrch. S lehkým náskokem šel také do koncovky. Ale to by hosté nesměli mít Scottieho Wilbekina.

Američan s bosenským pasem byl hrdinou semifinálového dvojzápasu s Bayernem Mnichov a odnesl si i cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Také v prvním finále se činil. Zaznamenal 24 bodů, když trefil pět trojek.

Ta pátá byla nejdůležitější - přinesla vyrovnání na 72:72 a prodloužení.

Blýskl se však i Howard Sant-Roos, kubánský křídelník známý z dresu Nymburka. Darüssaface v klíčových momentech pomohl košem, ziskem i asistencí u Wilbekinovy trojky.

Prodloužení patřilo jejich spoluhráči Willu Cummingsoví, který ke dvěma trefám přidal dva zisky. Celkem zapsal 19 bodů, osm doskoků a tři zisky. Na konečných 81:78 pak zápas završil - kdo jiný? - floridský rodák Wilbekin.

Krasnodar táhl Dmitrij Kulagin s 18 body, sedmi asistencemi a šesti doskoky, Mardy Collins přidal 14 bodů a sedm doskoků a Chris Babb obstaral 13 bodů. Jejich týmu nepomohlo ani 21 útočných doskoků.

Eurocup mužů - finále První zápas

Lokomotiv Kubaň Krasnodar - Darüssafaka Istanbul 78:81 (14:15, 35:31, 52:49, 72:72)