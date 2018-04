Třetí vítězný tie break a volejbalisté Karlovarska vládnou extralize

„Titul pro mě znamená úplně všechno. Jeto směs únavy a obrovského štěstí, protože se nám podařilo postavit během čtyř let klub i mančaft z nuly a titul je odměnou za práci, kterou jsme tomu všichni dali,“ řekl šéf klubu Jakub Novotný.

„Radost je teď unavená, ale to nejlepší nás teprve čeká. Oslavy budou bujaré, když jsme mistři,“ řekl karlovarský kouč Jiří Novák, bývalý výborný hráč, který slaví první titul v roli trenéra. „Překvapilo mě, jak je fyzicky náročné,“ usmál se.

Kladno zopakovalo stříbrnou příčku z minulé sezony, Karlovarsku podlehlo i potřetí ve finálové sérii po pětisetové bitvě. Pátou sadu vyhráli dnes hosté 15:12. V bojích o titul Kladnu výrazně chyběl zraněný univerzál David Konečný, jenž odstoupil v prvním finále kvůli natrženému šikmému břišnímu svalu. I dnes byl jen na lavičce.

Jeho spoluhráči ale v první sadě lépe podávali a nechybovali. Odskočili do vedení 8:3 a náskok si udrželi až do konce sady. Po výměně stran se svěřenci karlovarského kouče Nováka výrazně zlepšili. Domácí měli problém s příjmem a nepřesně útočili. Úderná síla hostů Rejlek - Zmrhal zajistila náskok, jenž do konce sady narostl na pět bodů.

Třetí set se zlomil za stavu 11:11. Kladenští hráli s větším odhodláním a Karlovarsko znovu chybovalo na podání. Závěr málem ještě zdramatizoval Rejlek, který svým servisem snížil na 21:23, ale pak dal aut a byl zablokován.

Čtvrté dějství bylo dlouho vyrovnané, lépe ho však zvládli Západočeši a v tie-breaku se naposledy střídaly strany při jejich vedení 8:5. Dalším trhákem se výrazně historické chvíli pro karlovarský klub přiblížili a nakonec si ji už dnes prožili. Kladno ještě protestovalo při poslední výměně, neboť hostující blok se při útoku Hýského dotknul sítě.

„V konci zápasů jsme byli trpělivější, o něco agresivnější v plnění taktických úkolů a Kladeňáci udělali jednu dvě chyby, což rozhodlo,“ pronesl Novák. „Je to úžasný pocit. Možná to vypadá jednoznačně, ale stojí za tím hrozně moc sil, potu krve. Je to nádherný pocit stát tady a mít placku na krku,“ řekl Rejlek, který má třetí český titul a první po patnácti letech. V letech 2001 a 2003 zvítězil s Duklou Liberec.

Rejlek završil extraligovou sezonu 24 body, v předchozích dvou finálových zápasech se dostal přes třicet (33 a 38). Sekundovali mu smečaři Zmrhal s Hudečkem, blokaři Treial, jenž se dnes blýskl 18 body, se Širokým a Prešinským, nahrávač Ropret a libero Pfeffer.

„Je to zklamání, protože jsme prohráli tři tie-breaky. Na druhou stranu to přesně vyjadřuje, že zkrátka Karlovarsko bylo lepší,“ řekl kladenský kouč Milan Fortuník. „Neudrželi jsme hrát bez chyb, což družstvo jako Vary v téhle síle potrestá,“ dodal trenér, kterému se stejně jako loni družstvo skoro rozpadne a většina hráčů zamíří jinam.

Volejbalová extraliga mužů Finále play off - 3. zápas

Kladno - Karlovarsko 2:3 (21, -20, 22, -20, -12)

Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Čas: 137 min. Konečný stav série: 0:3.

Sestavy a body:

Kladno: Sobotka 8, West 7, Bouza 6, Zajíček 13, Šulista 17, Hýský 23, libero Moník - Trojan 1, Blažek. Trenér: Fortuník.

Karlovarsko: Hudeček 8, Treial 18, Rejlek 24, Zmrhal 16, Široký 5, Ropret 2, libero Pfeffer - M. Kriško, Prešinský. Trenér: Novák.

Konečné pořadí extraligy 2017/18: 1. Karlovarsko, 2. Kladno, 3. Liberec, 4. České Budějovice, 5. Brno, 6. Příbram, 7. Ostrava, 8. Ústí n.L., 9. ČZU Praha, 10. Zlín, 11. Benátky n.J., 12. Odolena Voda (udržela se po baráži s týmem Beskydy).