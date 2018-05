Měli jste se snažit během sezony! Oba favorité NBA stojí nad propastí

Warriors vs. Cavaliers, tak vypadaly nejčastější tipy expertů na finálovou dvojici před začátkem tohoto ročníku.

Hráči Golden State se loni sehráli s novou posilou Kevinem Durantem a play off prošli historicky snadno - jen s jedinou porážkou. Letos měli být ještě sladěnější a jejich cesta do finále byla „jistá“.

Cleveland sice dostali velkou ránu, když svého druhého nejlepšího hráče Kyrieho Irvinga, přesto si ve slabší Východní konferenci málokdo dovolil tipovat proti LeBronu Jamesovi, jenž hrál v posledních sedmi finálových sériích.

Oběma sice vyrostli noví soupeři v podobě Houstonu, Philadelphie, Bostonu, Toronta, Oklahoma City i dalších, přesto se mělo finále znovu odehrávat v Kalifornii a v Ohiu.

Oba hlavní favorité ale prošli sezonou jako ve spánku. Na Warriors byla hodně vidět psychická únava z náročných posledních sezon, navíc se přidaly zranění a projevila se i oproti posledním letům slabší lavička. Cavaliers jako vždy spoléhali na neskutečného Jamese, ale ten už není nejmladší, a navíc se mu prakticky nedostávalo podpory od spoluhráčů.

Cleveland na tom byl dokonce tak zle, že se odhodlal před únorovou uzávěrkou přestupů k několika výměnám včetně trejdu jedné z předpokládaných opor Isaiaha Thomase.

Přes všechny nesnáze zůstala tato dvojice natolik silná, že bez potíží došla do play off a tam si s většími i menšími problémy poradila v prvním a druhém kole. Experti, kteří v průběhu sezony Warriors i Cavaliers za jejich přístup kritizovali, se omlouvali a znovu předpovídali jejich čtvrté finálové setkání v řadě.

Jenže Cavaliers narazili na neústupný tým Bostonu, který vede skvělý stratég Brad Stevens. Na hřišti září mladíci Jayson Tatum s Jaylenem Brownem a Celtics ničí jednoho soupeře za druhým.

Warriors se po dvou letech střetli s vyrovnaným protivníkem - celkem Houstonu, který má dostatek střelců, aby se vyrovnal Stephenu Currymu a spol., a navíc dokáže velmi solidně bránit.

Jako velká výhoda obou „outsiderů“ se nyní jeví povedená základní část, díky které by Celtics i Rockets odehrály možný sedmý zápas na domácí palubovce. Klíčové je to hlavně u Bostonu, který v play off ještě ani jednou doma v TD Garden neprohrál. Síla domácího prostředí se projevuje i u Rockets, kde byli v sezoně kritizováni za slabší přístup fanoušků, ty ale finále Západu strhlo a řádí jako se řádí všude jinde.

LeBron James (vlevo) z Clevelandu má z vývoje finále NBA 2017 menší radost než Stephen Curry z Golden State.

Na Cavaliers i Warriors čekají o víkendu šesté zápasy doma. Oba týmy by zřejmě měly zvítězit (budou favority) a vybojovat rozhodující sedmou bitvu. Tam však budou čelit natěšenému publiku a budou se muset vypořádat s maximálně připravenými a nahecovanými soupeři.

Cleveland navíc čelí reálné hrozbě rozpadu týmu, když se spekuluje o odchodu LeBrona Jamese, který nemusí prodloužit smlouvu. V podobné situaci je i Kevin Durant v Golden State, ale jeho odchod by byl opravdovou senzací.

Dočkají se fanoušci nového finálového složení? Anebo se tradiční kluby zvednou a vyhrají v konferenčních finále dvakrát za sebou?