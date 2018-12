Březina je ve finále krasobruslařské Grand Prix ve hře o pódium

Březina se těší na odpočinek i souboj s Fernándezem Kvůli finále Grand Prix zřejmě Michal Březina nebude startovat na mistrovství republiky, které se jako společný šampionát ČR, Slovenska, Polska a Maďarska uskuteční od 13. do 15. prosince v Budapešti. "Oficiálně můj trenér dostal zprávu, že na mistrovství republiky díky tomu finále jet nemusím," řekl svěřenec Rafaela Arutjunjana v rozhovoru pro ČTK. Březina je rád, že si dlouhou cestu do Evropy asi ušetří. "Začátek sezony byl docela dlouhý. Myslím si, že i moje tělo potřebuje nějaký oddech," poznamenal. Jak dlouhý odpočinek mu po finále Grand Prix trenér dopřeje, ještě neví. Zřejmě bude záležet i na výkonu ve Vancouveru. Michal Březina dokončuje piruetu během finské Grand Prix. A pak už se Březina začne chystat na lednové mistrovství Evropy v Minsku. Na šampionátu se nakonec utká i s vítězem posledních šesti ME Javierem Fernándezem, který oznámil, že právě mistrovství Evropy bude jeho posledním velkým závodem v životě. "Bude docela zajímavé vidět, jak bude schopen se na to připravit. Co jsem slyšel, tak přes léto ani na začátku sezony vůbec netrénoval, takže uvidíme, jak se s tím popere," komentoval Březina rozhodnutí svého španělského rivala. Z vlastní zkušenosti ví, jak je těžké na takhle velkém závodě startovat nepřipravený. "Samozřejmě Javi je Javi a je to super bruslař, takže je dost možné, že se s tím popere trošku jinak než ostatní závodníci. Nechci mu přát nic špatného, bude super s ním zase závodit," doplnil.