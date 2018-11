Změny ve Fed Cupu? Snad nedopadne špatně jako Davis Cup, říká Kaderka

Hlavním bodem funkcionářského rokování zůstává budoucnost ženské týmové soutěže. Zatímco v létě se radikálně změnil formát Davis Cupu, mladší dámská obdoba o novinkách zatím spíše diskutuje.

Finále Fed Cupu Česko vs. USA Finále se odehraje v Praze 10. a 11. listopadu. Obě země na sebe narazí potřinácté, pozitivní bilanci 10:2 drží Američanky, které titul obhajují. Češky naopak ovládly posledních pět ze sedmi ročníků. Naposledy zvítězily v roce 2016. Před domácím publikem se výběr kapitána Pály radoval proti Srbsku (2012), Německu (2014) a Rusku (2015). Češky vyhrály týmovou soutěž desetkrát. Američanky jsou s osmnácti triumfy nejúspěšnější zemí.

Už dříve se vynořily spekulace, že by se počet účastnic hlavní soutěže Fed Cupu zdvojnásobil na 16 reprezentací. O vítězkách by poté rozhodovalo závěrečné Final Four, které je zatím spíše obvyklé v klubových pohárových soutěžích v kolektivních sportech: basketbalu, házené nebo volejbalu.

Hrát by se mělo buď na neutrální půdě, nebo v hale některého z účastnických států.

„Tím, že se semifinále a finále uskuteční v jednom týdnu na předem určeném místě, dostane ještě víc tenistek z více zemí šanci každoročně soutěžit o světovou tenisovou trofej,“ řekla už dříve Mary Pierceová, bývalá francouzská tenistka a členka Rady ITF.



Případné reformy jsou nejčastěji skloňovány se sezonou 2020. I proto bude pražské zasedání tolik důležité.

Los Fed Cupu 2019 Světová skupina I 1. kolo (9. a 10. února):

Česko - Rumunsko

Belgie - Francie

Německo - Bělorusko

USA - Austrálie Další termíny:

Semifinále: 20. a 21. dubna

Finále: 10. a 11. listopadu Světová skupina II:

Švýcarsko - Itálie

Lotyšsko - Slovensko

Japonsko - Španělsko

Nizozemsko - Kanada

„Bývá to tak vždy, že se k finále sjedou nejvyšší představitelé ITF. Letos se v Praze sejde i komise Fed Cupu, jejímž jsem členem. Budeme jednat o budoucnosti soutěže,“ řekl Kaderka. „Přijede spousta významných lidí, dokonce i prezident Asijské tenisové federace (Anil Khanna).“



Kaderka doufá, že klání, kterému v posledních letech vládnou české tenistky, nedozná podobných změn jako mužský Davis Cup.

„Připravuje se něco podobného. Proběhnou oficiální i zákulisní jednání a věřím, že to nedopadne stejně špatně,“ doplnil Kaderka.

Nejvýraznější změnou pro nadcházející ročník je výše finanční dotace. Mezi 16 nejlepších týmů se rozdělí více než dvojnásobek stávající sumy, tedy 7,5 milionu dolarů (170 milionů korun). Kapitán také nově nominuje místo čtyř tenistek pět.

Další novinky se mohou schválit příští týden v Praze.