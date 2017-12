Prostějov chce 10. titul. Finále extraligy startují Plíšková a Kvitová

Zatímco Prostějov útočí již na jubilejní desátý domácí titul v řadě, Sparta by ráda ukončila dlouhé sedmnáctileté čekání na triumf. Před rokem mělo finále stejné obsazení a Prostějov doma porazil Spartu jasně 6:2 na zápasy.

„Čekám, že to bude vyrovnané a těžké utkání, ale chceme desátý titul,“ řekl ČTK kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.

Jeho protějšek ze Sparty Petr Luxa si uvědomuje sílu výběru z Hané. „V každém utkání na tom budou žebříčkově lépe a bude záležet, jak se to rozjede. Stav 3:3 po dvouhrách by byl skvělý,“ řekl Luxa.

Karolína Plíšková, která byla letos osm týdnů světovou jedničkou, i dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová berou extraligu na rozehrání před sezonou a obě ve skupině dvakrát vyhrály. „Jejich zápas bude špičkový,“ těší se Luxa.

Na okruhu WTA vyhrála oba vzájemné zápasy Kvitová, která drží s krajankami vítěznou sérii 24 zápasů. Naposledy ji z českých tenistek porazila v roce 2012 v Madridu Lucie Hradecká, která Kvitovou zdolala i ve finále extraligy 2011.

Pro Kvitovou bude mít finále zvláštní nádech. V předešlých letech hrála nejvyšší domácí soutěž jen za Prostějov. „Nedokážu si to vůbec představit. Půjdu hrát zápas a nebudu hrát proti Prostějovu, ale obecně to bude zvláštní,“ řekla Kvitová.

Za Spartu by měla k druhé dvouhře nastoupit Kateřina Siniaková proti Lucii Šafářové. „Zápasy holek budou klíčové a máme v nich větší šance na body. Chtělo by to, aby získaly dva až tři body (dva ve dvouhrách a jeden ve čtyřhře), což je samozřejmě drzé říkat proti Plíškové a Šafářové,“ řekl Luxa.

Za Spartu hrál ve skupinách i nejlepší český hráč Tomáš Berdych, ale ve finále se neobjeví. Hrát tak budou Marek Jaloviec, Petr Michnev a dva z trojice Michal Konečný, Matěj Vocel a Patrik Rikl. „Rozhodneme se ráno,“ uvedl Luxa. Prostějov nasadí Jiřího Veselého, Adama Pavláska a Slováky Norberta Gombose a Jozefa Kovalíka. „V klucích by měla být převaha na naší straně,“ věří Navrátil.

Ve finále extraligy se hraje šest dvouher (dvě dámské a čtyři pánské) a tři čtyřhry (jedna dámská a dvě pánské). Vítězný tým potřebuje získat pět bodů.