Hektická příprava finále Davis Cupu. Pomohl i noční test amatérů

„Ale byla to nabídka, kterou nelze odmítnout,“ popsal Louis Delcour. „Je to pro nás čest. Něco podobného asi nikdy nezažijeme.“

To tedy: Delcour a jeho přátelé totiž hrají amatérsky tenis v malých klubech v okolí Lille, zápolí na lokálních hřišťátcích. Nyní dostali za úkol otestovat plochu pro finále Davis Cupu, navíc ve strhujících kulisách. Vždyť na tribuny Stade Pierre-Mauroy se vejde 28 tisíc lidí!

Což je krásné – i problematické.

Dnes začíná titulová bitva mezi domácí Francií a favorizovanými Chorvaty. Francouzi si stejně jako loni vybrali multifunkční arénu na severu země, která běžně hostí fotbalové duely (i na Euru 2016), o rok dříve se tu hrál basketbalový šampionát a co je hlavní: ještě minulou sobotu zde fanoušci viděli ragbyový šlágr Francie vs. Argentina.

Místo zdupané trávy bylo třeba bleskově připravit oranžový povrch pro tenisty. Na což naštěstí mají Francouzi opravdové mistry.

Do akce tak šel Philippe Vaillant, přezdívaný Pan antuka, protože se stará o kurty Roland Garros. Systém byl podobný, jako když se zrovna blíží druhý grandslam sezony a jeho parta upravuje proslulá hřiště u pařížského Buloňského lesíka.

Jen si museli setsakra pospíšit.

„Času bylo opravdu málo,“ uvedl Vaillant – jeho 250 mužů dostalo pouhých 80 hodin, a tak makali nonstop. „Jsme totiž jen velmi málo mechanizovaní. Používáme základní věci jako jsou lopaty nebo hrabě. Pro takovou práci potřebujete vášeň. Ale když pak uvidíte, v co se dokáže proměnit hromada drti, je to nádherný pocit.“

A stejně nádherně se cítili i místní nadšenci Louis Delcour, Alexander Landtsheere a další. Na novotou vonící antuce běhali do čtyř do rána a tvrdili: „Kdyby nás potřebovali do osmi, taky bychom to zvládli.“

Stade Pierre-Mauroy je největší tenisovou lokalitou dneška, kapacitou o pár stovek míst převyšuje Estadio de la Cartuja, kde se v Seville hrálo finále Davis Cupu 2004. Lehce kuriózní je, že loni tu Francouzi získali titul na tvrdém povrchu. A antuka je náročná nejen na přípravu, ale i pro tenis samotný.Zvlášť když je listopad.

„Nebyl jsem si touhle volbou jistý,“ řekl Lucas Pouille, žebříčková jednička domácích, který ale překvapivě do pátečních dvouher nezasáhne. „V závěru sezony je docela těžké dát si dva až tři týdny na antuce, riziko zranění teď kvůli únavě roste. Ale na druhou stranu na ní nejspíš máme větší šance.“

Oranžový povrch má posloužit jako brzda dělových ran Marina Čiliče, Francie se může případným 11. triumfem osamostatnit na třetím místě historických tabulek. Ať to dopadne jakkoli, o víkendu končí jedna éra, neboť v roce 2019 započnou zásadní reformy soutěže. Nevoní mnohým, nejen Čechům.

„Takových let tu Davis Cup byl pořád ve stejné podobě – a oni ho zabili,“ řekl francouzský deblista Pierre-Hugues Herbert. „Proto si připadáme, že tohle je velká rozlučka, poslední finále.“

Prostředí bude rozhodně důstojné. Také díky antukové letce pana Vaillanta i dobrovolníkům, co hráli tenis do hluboké noci.