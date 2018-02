Český pohár basketbalistů podvanácté opanoval Nymburk

„Mít titul je vždycky skvělý pocit. Teď si to užijeme po našem neuvěřitelném programu v posledních 47 dnech,“ připomněl trenér Nymburku Oren Amiel, že jeho svěřenci zápas zvládli, přestože od začátku roku šlo už o jejich dvacátý duel. Tedy o osm více, než měli v nohou Pardubičtí.

Nymburk měl v paměti, že před třemi týdny zdolal Pardubice v lize o jediný bod, a tak chtěl tentokrát rychle rozhodnout. Na finálového soupeře zhurta nastoupil a už v první čtvrtině měl náskok 15 bodů. Jenže po prostřídání se Pardubice chytily a šňůrou 14:0 se do poločasu vrátily do hry.

Do druhé půle ale Nymburk opět vstoupil suverénně. Desetibodovou sérií, kterou táhl dvěma trojkami Benda, si opět vybudoval náskok a ten už nepustil. Celá jeho základní pětka posbírala dvouciferný počet bodů, nejvíce Beriša 17, český reprezentant Kříž přidal 16 bodů a devět doskoků. Na pardubické straně byl nejlepší další reprezentant Půlpán se 14 body a čtyřmi asistencemi.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Šli jsme do toho s respektem a tím stylem, jako chodíme do každého zápasu. Náramně jsem si to užil. Co týče titulu MVP, tak to je týmový úspěch a já za to můžu hodně poděkovat spoluhráčům,“ řekl Kříž, který byl zvolen nejužitečnějším hráčem Final Four.

„Do druhé půlky jsme vstoupili mdlí, soupeř na nás nastoupil ještě agresivněji a my, místo abychom se mu v tom vyrovnali nebo ho předčili, byli jsme pasivní. A dostat se zpátky podruhé už bylo hrozně složité,“ mrzelo pardubického kouče Levella Sanderse.

Svitavy v duelu poražených semifinalistů rozhodly ve druhé čtvrtině, kterou Tuři vyhráli o 14 bodů a získali rozhodující dvouciferný náskok. Děčín se podobně jako v semifinále trápil v útoku, kde se výrazněji prosadili jen Pomikálek s Feštrem. Nejlepším střelcem byl domácí Slezák s 21 body.

„Klub za posledních 16 měsíců prošel velkou rekonstrukcí, ať už kádru nebo na poli managamentu. Bronzová medaile znamená hodně nejen pro klub, ale i pro město. Máme tu skvělé podmínky ze strany vedení města a fanouškovské základny. Basketbal se tu za posledních osm let etabloval. Díky tomu tady máme na čem stavět,“ řekl trenér Svitav Lubomír Růžička. „Myslím si, že nám ten dnešek dodá zdravé sebevědomí do konce sezony,“ dodal.

Final Four Českého poháru basketbalistů ve Svitavách

Finále:

Nymburk - Pardubice 86:65 (28:15, 45:43, 66:55)

Nejvíce bodů: Beriša 17, Kříž 16, Benda 14, Lawrence 13, J. Bohačík 10 - Půlpán 14, Welsch 12, Pandula 11.

O 3. místo:

Svitavy - Děčín 81:65 (22:20, 48:32, 64:47)

Nejvíce bodů: Slezák 21, Roseboro a Kerr po 14, Petway 11 - Pomikálek 14, Feštr 12, P. Houška 9.