Hradecké basketbalistky před pohárem: Chceme přivézt jednu z medailí

„Nymburk je samozřejmě velkým favoritem, hraje na domácí palubovce. Jeho výsledky hovoří za vše. Jsou zatím na druhém místě, mají tam asi pět zahraničních hráček, které oplývají velkou kvalitou. Na druhou stranu my se jich nebojíme, hráli jsme tam ligové utkání a 39 minut jsme vedli, takže se s nimi hrát rozhodně dá,“ uvedl prezident klubu Miroslav Volejník.



Druhou semifinálovou dvojici tvoří brněnské celky Žabiny a Královo Pole. S oběma týmy se Lvice utkaly nedávno v lize a z obou zápasů odešly poraženy.

„Obě utkání nás hodně mrzí, protože jsme si zkomplikovali cestu z výhodného místa do play-off. Bohužel zápasy byly ovlivněny zdravotním stavem našich hráček. Na druhou stranu díky reprezentační přestávce jsme měli možnost dobře potrénovat,“ řekl Volejník.

Final Four ● hraje se od neděle v Nymburce 1. SEMIFINÁLE KP Brno - Žabiny Brno 15.00 neděle 2. SEMIFINÁLE Nymburk - Hradec Králové 18.00 neděle O 3. MÍSTO 15.00 pondělí FINÁLE 18.00 pondělí

Ligovou generálku právě na finále poháru ale Lvice zvládly, když přivezly vysokou výhru z palubovky Technicu Brno 104:63.

Dařilo se zejména Matuškové, která nastřílela 22 bodů. Jedenáct bodů zaznamenala Březinová, která do poslední chvíle váhala, jestli do utkání kvůli problému s patami nastoupí. „Výkon na Technicu byl lepší než předešlé zápasy. Renáta se sama rozhodla, že do utkání nastoupí, ale samozřejmě u ní problémy trvají celou sezonu. Musí to vydržet do konce sezony,“ dodal Volejník.

První utkání sehrají svěřenkyně trenérky Ptáčkové v neděli od 18 hodin s Nymburkem, Final Four bude zahájeno už předtím, když se oba brněnské celky utkají v 15.00 hodin.

Souboj týmů z moravské metropole nebude mít favorita, když Žabinám vychází druhá polovina soutěže výborně. Naopak Nymburk bude favoritem na vítězství v celém turnaji, když má oproti dalším třem týmům výrazně lepší postavení v tabulce.

„Žabiny se po Vánocích dostaly do vynikající formy. KP Brno má zase papírově výborný tým, takže to bude rozhodně velice zajímavý turnaj, ale my rozhodně chceme přivézt jednu z medailí, protože loni jsme vypadli už ve čtvrtfinále s KP Brno. Takže letos tam chceme udělat kvalitní výsledek a moc se na to těšíme,“ uzavřel Volejník.