Ve střelbě už porazil i Jordana. Teenager Novotný míří na Utkání hvězd

Dva nejlepší z juniorské kvalifikace postoupí do hlavní soutěže, kde vyzve jména jako Alex Madsen, Josef Potoček či Josh Treadwell. Anebo Karolínu Elhotovou, vítězku posledních dvou ročníků.

„Je to poprvé jako součást All-Star NBL a pro všechny hráče to bude velký tlak. Nejde jen o šanci ukázat talent, ale i o tu psychiku. Na druhou stranu bude po Vánocích a všichni budou veselí,“ zamýšlí se jeden z nejmladších účastníků soutěže Filip Novotný.

Mladí střelci Extraligu U19 budou v Erra 3-Point Shoot outu reprezentovat: Tomáš Bohuslav (Litoměřice)

Jakub Čejka (Pardubice).

Šimon Gareis (Písek)

Tomáš Havlík (Snakes Ostrava)

Daniel Kačer (Sokol pražský)

Erik Klepač (BCM Prostějov)

Petr Kučera (Plzeň)

Filip Novotný (GBA)

Matěj Sůva (Liberec)

Dan Szarowski (SAM Brno)

Marek Taussig (USK Praha)

Vojtěch Vejvar (Nymburk)

Jako sedmnáctiletý basketbalista bude v kvalifikaci, která předchází hlavnímu programu Kooperativa NBL All-Star Game čelit o něco starším soupeřům.

„Všechny kluky znám, většinu i osobně. Bude záležet na tom, jaký bude mít kdo den, ale důležitá je i sebedůvěra. A pokud nervozita nebude moc velká, viděl bych to i na ten postup,“ věří si.

A důvod k tomu má. Se střelbou si tyká jak na basketbalovém hřišti, kde hájí barvy GBA, tak také ve střeleckých soutěžích.

V Ústí nad Labem se mu budou hodit zkušenosti nabrané na letních kempech v USA, kam od 14 let pravidelně jezdí. Vždyť si opečovává i skalp hvězdy ze všech největší - samotného Michaela Jordana.

„Objížděli jsme kempy po celých Státech a narazili jsme i na ten, který pořádal Michael Jordan. Tam si samotný Jordan a nejužitečnější hráč finále NBA z toho roku Kawhi Leonard vybírali hráče do střeleckých soutěží z nějakých osmi stovek lidí. A já byl vybraný hned dvakrát - jednou Leonardem a jednou Jordanem. Muselo se dát pět dvojek a pět trojek za minutu a první den mi to nevyšlo. Ale další den jsem byl ve dvojici s Kawhim proti Jordanovi a jeho parťákovi a my jsme vyhráli,“ nezapomene Filip na životní okamžik.

„Všechno mi to umožnil táta, s mámou mě hodně podporují. Bez toho bych se do Ameriky nedostal,“ děkuje mladík z Prahy své rodině.

V zámoří už dlouhodobě spolupracuje s osobním trenérem.

„Během léta se mnou pracuje a poslední roky mě už bral i na univerzitu UNC (North Carolina, bývalá škola Michaela Jordana a aktuální šampioni NCAA), kde jsem díky němu mohl trénovat s jejími hráči a zahrát si i s borci z NBA. Jednou jim po našem individuálním tréninku chyběl hráč do hry a oslovili mě, jestli bych se nepřidal. Měl jsem na starosti Joela Berryho II., což je jeden z nejlepších střelců UNC, a toho fakt nešlo ubránit. Byl to ale skvělý zážitek, na jaký nejde zapomenout. Trenér mi pak říkal, že mě ještě neviděl běhat tak rychle jako tady,“ usmívá se Novotný.

Joel Berry II. z North Caroliny zakončuje ve finále NCAA proti týmu Gonzagy.

Možná právě basketbalový kontinent za Atlantikem bude jednou jeho osudem. Podřizuje tomu mnohé. Například letošní přestup v první lize mužů ze Sokola Žižkov do GBA, kterou předtím pomohl porazit.

„Shodou okolností jsem ve svém druhém prvoligovém zápase dal GBA 19 bodů. Po tom utkání jsem požádal trenéra GBA (Juliána Beťka), jestli bych mohl působit v jejich akademii. Cítím, že přestup na GBA mi opravdu hodně pomohl. Hlavně jsem se zlepšil v obraně, která mi doteď chyběla. A bez ní nejde hrát,“ vysvětluje svůj krok.

Sobotní soutěž ale bude o útočné disciplíně. Na tu si ale také věří: „Musím říct, že to je o hodně jiné než střílet v zápase, a natrénovat se na to něco musí. Naštěstí mám rychlý odhod, takže to odsýpá dobře.“ Zajímavé by to pro Filipa Novotného bylo, pokud by atakoval svůj osobní rekord z tréninku - 24 trojek v řadě.