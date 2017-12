Budějovický univerzál Křesťan: Moc zápasů zadarmo už hrát nebudeme

Po porážce v Kladně jste v pondělí podruhé v sezoně padli, tentokrát s Karlovarskem.

Není se čemu divit, děláme chyby a dostáváme zbytečná esa. V tie-breaku nám navíc vázla souhra a pátý set je jen o chybách. Toto utkání jsme prohráli i v hlavách, věděli jsme, že nám chybí Martin (libero Martin Kryštof je zraněný), možná proto nám tam padla ta esa. S tím ale nemůžeme do zápasů jít.

Jak hodnotíte z pohledu týmu první polovinu základní části?

Je před námi ještě spousty práce, určitě musíme zapracovat na souhře s nahrávačem. Bylo to vidět na utkáních, které jsme prohráli, tam jsme se nemohli pořádně sejít. Na jednu stranu můžeme být spokojení, ale rezervy pořád ve hře máme. Do play-off však zbývá ještě hodně času.

A z vaší strany? Jaký zápas se vám osobně povedl nejvíce?

Určitě utkání v Liberci. Vždycky se samozřejmě snažím co nejvíc pomoci týmu, ale těší mě, že mi to nejvíce šlo právě v Liberci. Na druhou stranu se mi nelíbil můj výkon, který jsem předvedl v Kladně. Pořád je na čem pracovat, což nám všem, nejen mně, ukázal zápas s Karlovarskem.

Zatím jste prohráli jen se dvěma celky, které patří mezi špičku domácí soutěže. Co vám to ukázalo?

Jasně, říká se, že teď má extraliga silnou čtyřku týmů. A to, že jsme prohráli s Kladnem i Karlovarskem, jde jen za námi, oba zápasy jsme si prohráli našimi blbostmi. Doufám, že se z toho ponaučíme a pro druhou půlku ty chyby odstraníme. Protože si myslím, že teď nás čekají ještě náročnější zápasy, už jich moc „zadarmo“ nebudeme hrát.

Čím byla prospěšná vaše úvodní dominance v soutěži?

Určitě nám pomohla na začátku sezony, i když jsme hráli se slabšími soupeři. Ukazovali jsme roli favorita, vyhrávali 3:0, což bylo parádní. Teď už ale přišly těžší zápasy, i tak jsme mohli předvést ještě lepší výkon. Už teď si musíme v hlavách nastavit to, že sezona bude už jen těžší. Je znát, když občas polevíme v koncentraci, tak pak utkání prohrajeme.

Zatím vaše angažmá v Jihostroji splňuje to, co jste očekával?

Ano. Jsem spokojený se vším, a to od prostředí, přes město až po diváky, kteří jsou fantastičtí. Čekal jsem, že tým bude hodně profesionální, ale i tak mě to pořád překvapuje, jak to v Jihostroji všechno šlape. Jsem rád, že jsem se rozhodl jít právě do Budějovic.