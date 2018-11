Univerzál Kramar: Jsem Ústí vděčný, dalo mi šanci být jedničkou

„Před sezonou by kluci asi byli rádi za předkolo, já chtěl rovnou do play off. A být černým koněm,“ tvrdí Kramar a jeho předpověď zatím vychází: SK Volejbal je senzačně čtvrtý, extraligu dokonce vedl.

Kramar u toho být nemusel, nejproduktivnějšího hráče loňské základní části si žádali v cizině. „Kdybychom loni nebyli v play off, těžko by se zůstávalo,“ doznal 196 cm vysoký univerzál. „Ale zahraničí jsme s přítelkyní zavrhli. Máme malé dítě a šestiletou holčičku, bylo by to komplikované. A ještě v mém věku, je mi 34 let, je smlouva na rok o ničem,“ míní mongolský mistr.

I nabídky z Česka odpálkoval. „Pořád jsem to směřoval k Ústí. I z vděčnosti. Číra,“ zmínil šéfa klubu Miroslava Přikryla, „mi po nevydařené sezoně v Liberci dal příležitost být v Ústí jedničkou a ukázat, jestli na to ještě mám, nebo nemám. A já asi ukázal, že na to mám. I proto jsem zůstal i pro tuhle sezonu, přes manažera Lébla jsme se s klubem dohodli na podmínkách.“

Ve volejbalové baště znovu našel drajv a chuť. „Když se vám daří, hraje se úplně jinak. Vy se můžete spolehnout na kluky, dali mi kvantum náher, a oni zase na mě. Byla zásluha celého týmu, že jsem vyhrál bodování,“ děkuje ještě teď.

Možná klíčovou roli v tom, že loni přišel a letos zůstal, sehrálo jeho spojení s nahrávačem Lubošem Bartůňkem. „Dohodli jsme se, že půjdeme do Ústí, a teď, že budeme pokračovat. Klape nám to spolu,“ pochvaluje si tahoun Kramar svého o šest let mladšího spoluhráče. „Luboš je takový drzý nahrávač. On si dovolí věci, které si jiní nahrávači nedovolí. A mně ta jeho hra vyhovuje, to jeho přemýšlení a nepřemýšlení. Jsem s ním spokojený.“ A křivé slovo neřekne ani o Jakubu Salonovi, který nastoupil po trenérské legendě Petru Bromovi. „Věkově jsme s Kubou skoro nastejno, znám ho jako hráče, ale i lidsky. Je v pohodě kluk,“ zamlouvá se Kramarovi, který je v bodování soutěže zatím čtvrtý za Polákem Lechem z Příbrami, Surinamcem Ginem ze Lvů Praha a libereckým Štokrem.

Salon s řadou svěřenců ještě ústecký dres sám oblékal, ale kamarádství není na škodu. „Možná je i plus, že se známe víc. Sami mu chceme pomoct. Je to pro něj velký skok, vrhnul se do toho po hlavě. My musíme být rozumní a hrát, co umíme.“

A jak se zdá, umí toho ústecký černý kůň dost. I díky třem cizincům: přišli Brazilec Willyan s Albáncem Kocim na smeč a Kanaďan Wilson na blok. „Albánec je výborný blokařsky a útočně, Brazilec šikovný na všechno, Kanaďan má spoustu bloků a super servis. Kdybychom neměli dobré smečaře, mohli bychom se rozkrájet a nic z toho.“ I díky Kramarovi z toho je něco.