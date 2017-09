Pohárová odveta s nohama na zemi: Pardubice duel se Sibiu nepodcení

„V podstatě nemáme žádný náskok, takže to musíme brát jako normální zápas, který začíná prakticky za stavu 0:0. Víme, že ho potřebujeme vyhrát,“ poznamenal na klubovém webu BK JIP Pardubice pivot Kamil Švrdlík.

Beksa totiž mač v Rumunsku urvala jen o pouhý bod 79:78 až díky vydařené závěrečné akci. Rumunům tak v Pardubicích stačí vyhrát o jeden koš ze hry a v poháru dál pokračují oni. Je nicméně otázka, jak se hráči Sibiu srovnali s domácím neúspěchem.

„Po zápase jsem se bavil s jejich trenérem, který byl hodně zklamaný. Říkal, že věřili ve výhru vyšším rozdílem a s tou chtěli odjet do Pardubic,“ líčil jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek.

Sibiu navíc nyní nebude mít na své straně publikum. Nebo alespoň ne v takové míře - v Pardubicích by je mělo povzbuzovat asi 50 až 70 skalních příznivců. „Jejich tým hodně těží z obrovské energie, kterou mu v domácím prostředí dodávají diváci. Teď víme, že fanoušci budou na naší straně a že to bude náš tým, kdo bude spoléhat na jejich podporu. Věříme, že jich přijde co nejvíc,“ přál si trenér Bartošek.

Mužstvo Beksy se podle něho bude muset zlepšit, především pokud jde o rozestavení hráčů na útočné polovině. „V Rumunsku bylo moc situací, kdy jsme si přihrávali na malém prostoru. Nemohli jsme tak využívat hru jeden na jednoho. Přitom když jsme správné rozmístění dodrželi, měli jsme otevřenou střelu nebo ideální pozici pro individuální průnik,“ konstatoval Bartošek.

Reprezentant Švrdlík upozornil na vyváženost soupeřovy sestavy. „Nemůžeme si tedy až příliš moc vypomáhat pod košem, nebo se naopak jenom soustředit na obranu hráčů z perimetru,“ řekl.