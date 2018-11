Pardubický Půlpán: Postupem času se z nás vytratilo sebevědomí

S obnovenou účastí v pohárech se výkonností chtěli pomalu sunout ke v českých krajích suverénnímu Nymburku, místo toho však pardubičtí basketbalisté v posledních dvou letech v Evropě spíš nahodili zpátečku.

Posuďte sami:

Sezona 2016-17 - pohodový postup ze základní skupiny FIBA Europe Cupu ze druhého místa za běloruským Cmoki Minsk, pak poměrně statečný boj v návazné skupině s bilancí dvě výhry, čtyři porážky.

Sezona 2017-18 - přesvědčivé vyřazení rumunského Sibiu v prvním kvalifikačním kole Europe Cupu, následně vypadnutí ve druhém s nabušeným belgickým Charleroi.

A letos? Porážka ve 3. kvalifikačním kole Ligy mistrů v ruském Nižním Novgorodu a debakl v domácí odvetě. K tomu tři porážky včetně dvou brutálních nářezů v dosavadním průběhu základní skupiny Europe Cupu, v níž se Východočeši ocitli po neúspěchu s Novgorodem.

Teď ve středu pardubická Beksa podlehla drtivým skóre 77:111 v Izraeli tamějším Ironi Nes Cijona a nemusíte být zrovna studovaní matematici, abyste došli k závěru, že to má mužstvo kouče Levella Sanderse v poháru nejspíš spočítané...

Za debakly v Nes Cijoně i předtím v nizozemském Den Boschi se na klubovém webu ohlížel rozehrávač Beksy Viktor Půlpán.

„Spojitost mezi těmi zápasy úplně nevidím,“ poznamenal 22letý basketbalista. „Tentokrát jsme začali rozhodně líp než v Holandsku. Postupem času se z nás jako by vytratilo všechno sebevědomí, nějaká energie. Kupili jsme chyby a oni toho začali využívat,“ pokračoval Půlpán.

Po první čtvrtce Beksa na Izraelce ztrácela jen čtyři bodíky, po další devět. S tím se ještě určitě něco dalo dělat, ovšem to by nesměl přijít zoufalý úsek hry na začátku druhého poločasu. Po snížení křídelníka Benjamina, se 27 body jasně nejlepšího střelce Pardubic, totiž Nes Cijona zavelela do útoku a hosté rychle nasbírali 21bodový deficit.

„Bohužel jim tam padala spousta střel a my jsme na druhé straně kolikrát neproměnili ani otevřenou,“ mrzelo Půlpána. „Jak narůstal rozdíl ve skóre, šli jsme mentálně dolů a už si tolik nevěřili,“ popisoval.

Do konce utkání se už na tomhle nic nezměnilo. Fanoušci Nes Cijony se patřičně odvázali a svůj tým dotlačili k dominantnímu čtyřiatřicetibodovému triumfu.

„Pak už se hraje hrozně těžko, když celá hala bouří a domácí tým j e na koni. Mysleli jsme si, že bychom se ještě mohli chytit, ale bohužel to tak nebylo. Musíme se z těch chyb ponaučit a hrát příště celý zápas. A ne, že se položíme, když něco netrefíme,“ řekl Půlpán.