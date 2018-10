Pardubice a proti nim Noví hrdinové. Bude to rychlé, očekává Půlpán

Do základní skupiny Basketball Champions League, Ligy mistrů, je nedávno při premiérovém pokusu nepustil ruský Nižnij Novgorod. Pardubičtí basketbalisté si ji tak „střihnou“ alespoň ve FIBA Europe Cupu. Prvním z trojice soků jsou nizozemští New Heroes Den Bosch; hraje se ve středu od 20 hodin na jejich palubovce v aréně Maaspoort Sports and Events.