Pardubice hrají pohárový duel v Transylvánii, co předvede Švrdlík?

„Co vím, v hale Sibiu je velmi bouřlivá atmosféra. Každoročně hodně točí kádr. Mají asi pět až šest Američanů a jednoho či dva dobré Rumuny, což je základní osa týmu, která to táhne,“ charakterizoval transylvánského soupeře generální manažer BK JIP Pardubice Martin Marek.

„Je to hodně atletický tým, mají rychlé protiútoky, rychle zakončují. Hrají agresivně v obraně, zdvojují. My se prezentujeme hodně podobným stylem. Může to být dobrý zápas, ale nesmíme se nechat unést. Určitě to nebude jednoduché,“ doplnil trenér pardubické Beksy Levell Sanders.

Cílem jeho mužstva je jednoznačně postup do druhého kvalifikačního kola, v němž by na Beksu případně čekalo belgické Charleroi. Hodně přispět by k němu mohl pivot Kamil Švrdlík, jenž nedávno nabral sebevědomí coby reprezentant na mistrovství Evropy, shodou okolností rovněž v Rumunsku.

„Po návratu lítal v přípravných zápasech nahoru dolů. Rozhodně mu to pomohlo, dalo mu to další náboj,“ sdělil Sanders.

Odveta se v Pardubicích uskuteční ve středu 27. září. Rozhodovat bude rozdíl ve skóre.