Už to není jasné finále. Kapitána Pálu čeká nejzapeklitější rébus

Nejprve se rýsoval spektakulární střet českých ranařek PK a KP se sestrami Williamsovými. Též další verze fedcupového finále se zaskakujícími americkými mladicemi Sloane Stephensovou a Madison Keysovou působila velice jiskřivě.

Po ohlášení jejich neúčasti se zdálo, že by se stříbrná mísa klidně mohla předávat domácímu týmu v pražské O2 areně bez jediného úderu.

Jenže pak se omluvila zraněná Karolína Plíšková. A v pátek vyšlo najevo, že ani Petra Kvitová po nemoci ještě není připravena na sobotní zápas. Takže kapitán Petr Pála i jeho protivnice Kathy Rinaldiová znovu museli změnit plány.

Z pátečního losu na Staroměstské radnici vzešly následující dvojice pro úvodní utkání: Barbora Strýcová - Sofia Keninová, Kateřina Siniaková - Alison Riskeová.

Nakonec nebyla nasazena ani Danielle Collinsová, žebříčková jednička týmu USA, který se do města na Vltavě dostavil. Situace na fedcupové frontě se mění každou chvíli.

„Je pravda, že se nám něco podobného ještě nestalo,“ řekl Pála a mírně přikývl holou hlavou, v níž se tak často rodí vítězná strategie. Češky i díky jeho tahům postoupily do šesté bitvy o titul v posledních osmi letech. Doufá, že srážka dvou nejvýše umístěných zemí ve fedcupovém pořadí dopadne stejně jako předchozích pět finále a jako všechny mače v tenisové tvrzi zvané O2 arena, čili vítězně pro jeho dámy.

Místo ranařek běhavé dračice

Pála věří, že Siniaková i Strýcová jsou dostatečně kvalitní a zkušené hráčky. Líbilo se mu, jak usilovně v uplynulých dnech trénovaly. Znovu si pochvaluje široký výběr, díky němuž i při současné kalamitě vytahuje další a další zručné tenistky jako kouzelník bílé králíky z klobouku. „Zavolám, zeptám se...“ líčil verbování dobrovolnic vesele.

V 21 partiích od roku 2011, kdy začala fantastická česká éra, jen jednou nemohl využít ani jednu z trojice vynikajících singlistek Kvitová, Plíšková, Lucie Šafářová. Loni na jaře na Floridě jeho družstvo opřené o nadějné slečny Siniakovou a Markétu Vondroušovou těsně podlehlo pozdějším šampionkám.

Teď se skýtá jedinečná příležitost k odplatě. Co na tom, že jsou oba týmy na samém sklonku vyčerpávající sezony vydrancované? Podmínky jsou pro Češky i Američanky stejné.

Nepřítomnost hvězd samozřejmě přitažlivosti víkendového klání neprospívá, historickou cenu triumfu ovšem nijak nesnižuje.

Po všech nominačních kotrmelcích se čeká vyrovnané soupeření. David Vydra, kondiční trenér Kvitové, jenž zažil mnoho daviscupových i fedcupových bojů, tvrdí, že se na výsledku může výrazně projevit atmosféra v šatně a v lóži u kurtu. Hecíř Vydra a další členové party se v sobotu pokusí vyburcovat běhavé válečnice Strýcovou a Siniakovou až k nadlidskému úsilí.

Obě jsou známé dračice, pro vítězství by na dvorci klidně vypustily duši. Energii hodlají čerpat též od diváků ve vyprodané hale.

Trefí se opět pan Neomylný?

Role fanynky se ujme královna zlaté generace Kvitová. „Ještě nikdy jsem první hrací den neproseděla na lavičce. Mám premiéru,“ řekla s úsměvem, zatímco se jí ve velkých modrých očích zračil smutek a do obličeje se jí promítala únava.

Tenistka Petra Kvitová naslouchá členům týmu při tréninku v Praze před finále Fed Cupu, v němž české reprezentantky nastoupí proti týmu USA. Zleva kondiční trenér David Vydra, kapitán fedcupového týmu Petr Pála a trenér Jiří Vaněk.

Ač nepůsobila jako reklama na zdraví, její účast ve finále není vyloučena, ba naopak. S Vydrou, fyzioterapeutem Pavlem Kolářem a dalšími poradci se rozhodla vrhnout všechny síly do jediného utkání. Do neděle se zase o něco víc zotaví. Pála ji podle vlastního uvážení smí nasadit do třetí či čtvrté partie.

Hodně záleží na sobotních výsledcích. Za stavu 2:0 se na kurt hnát nemusí. Kdyby stejným poměrem vedly Američanky, patrně se pokusí odvrátit pohromu... „Uvidíme,“ konstatuje Pála, jemuž se prostor pro manévrování zamlouvá. V rukávu má trumf v podobě nejlepšího deblového páru sezony Krejčíková - Siniaková. Zatím v osudových okamžicích pokaždé volil správně. Snad se ani tentokrát nesplete.