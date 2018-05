Nedobytný (Petro)hrad. Z českých tenistek vyzařuje před Fed Cupem síla

„Myslím, že mě tam měli rádi. Jen jsem jim vyřadila domácí Vesninovou už v prvním kole, ale za to se rozhodně omlouvat nebudu,“ přidala dvojnásobná wimbledonská šampionka. Jedenadvacátá trofej na okruhu WTA budiž pro Kvitovou pořádnou vzpruhou. Vždyť do letošní sezony nevkročila zrovna znamenitě, na Australian Open se pakovala už v prvním kole. Po přesunu do Evropy hlásí: „V Petrohradě jsem v některých zápasech hrála svůj ideál.“

Petra Kvitová

Příjemná slova z úst pětinásobné fedcupové vítězky. Zvlášť po loňské sezoně, kdy se na okruh vracela po děsivém zážitku a operaci vážně pořezané levé ruky. „Fed Cup mi chyběl,“ neskrývala před prvním tréninkem na zeleném povrchu.

Zatímco její kolegyně Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová už se od pondělí připravují na víkendový duel se Švýcarkami, Kvitová se s kurtem začala seznamovat až ve středu. „Jsem unavenější, zataženější. Ale realizační tým mě dá určitě brzo dohromady,“ přála si.

Ale rozehranější; v Rusku ovládla pět utkání, vyřadila loňskou vítězku Roland Garros Ostapenkovou, Němku Görgesovou a ve finále Francouzku Mladenovicovou. Toť vše hráčky elitní dvacítky. Úchvatnou bilanci v hale Kvitová navýšila na 115 výher a pouhých 35 porážek.

Ostatně z českého tábora před víkendovým střetnutím v 1. kole týmové soutěže zní pouze pozitivní zprávy. Na trénincích panuje uvolněnost a pohoda, trenérská výměna a následný spor mezi Plíškovou a Strýcovou zdá se nadobro zažehnán – v úterý společně trénovaly, vpodvečer ironicky před fotoaparáty novinářů při otevírání druhého pracoviště Centra pohybové medicíny Pavla Koláře napodobovaly vzájemnou hádku; vše s úsměvem a nadsázkou.

Marně se tedy hledá slabá stránka českého týmu. V nejsilnější možné sestavě se tenistky sešly naposledy před více než dvěma lety ve finále proti Rusku v křepčící O2 areně. Nyní se do ní vracejí, poprvé v historii už v prvním kole. „Atmosféra tu byla vždy skvělá, lidé řvali. Strašně se těším,“ vzpomíná Strýcová.

Kouzlo nedobytného tenisového chrámu dýchlo i na ostatní. Světová pětka Plíšková přiznala, že ji vždy před vyprodanou halou běhá mráz po zádech, Šafářová mluví o speciálních zápasech. „Když jsem poprvé vešla do haly okamžitě jsem si vzpomněla na všechny skvělé chvíle tady,“ přidala Kvitová.

A že jich bylo! Češky tu slavily v letech 2012, 2014 a 2015. Zatím nikdy v O2 areně neprohrály. Ale nikdy tu také cestu za další trofejí nezačínaly. „Pro mě to bude jako finále,“ netají Kvitová. „Navíc už v prvním kole s těžkým soupeřem,“ varuje.

V listopadu se před české publikum mohou vrátit. Tehdy už opravdu ve finále.