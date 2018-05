Hingisová v roli reportérky. A český kapitán Pála v časovém presu

„Jak jste se připravovaly? A co podmínky?“ vyzvídala Martina Hingisová. Belinda Bencicová, švýcarská jednička pro 1. kolo Fed Cupu v pražské O2 areně, hned schválně utekla k oblíbeným frázím. „Máme super tým. Hlavně nálada je skvělá,“ vykládala s vážnou tváří 20letá tenistka.

Švýcarky vtipkovaly i při čtvrtečním losu, ostatně jako během celého týdne v Praze. „Ve Fed Cupu se mohou stát zázraky a na to věříme,“ říkala Hingisová. „Důležité je mít pohodu v týmu.“ A ta Švýcarkám opravdu nechybí.

Na začátku týdne natočily legrační video, kde simulovaly zimní olympijské sporty. Neustálé úsměvy jsou samozřejmostí i na trénincích.

Většinu akcí plánuje právě 37letá žena s československými kořeny, jež teprve loni ukončila kariéru. Nyní se soustředí především na práci trenérky. „Cestování a to všechno s tím spojené už mi nechybí,“ říká někdejší světová jednička.

V sobotu a v neděli bude ve švýcarské teplákovce doufat v překvapení proti silnému českému výběru. „Když hrála naposledy v Lucernu před dvěma lety, bylo vidět, že zasahovala do taktiky. Nestačilo to, tak doufám, že to nebude stačit ani z té lavičky,“ říká český kapitán Petr Pála.

Zatímco Hingisová měla při nasazování do dvouher spíše poradní hlas, Pálu čekalo složitější hledání. Vybírání z nejsilnější možné sestavy mu nakonec usnadnilo náhlé střevní onemocnění Karolíny Plíškové. „Volala mi v pátek ráno, že po dohodě s doktory v sobotu hrát nemůže. Měl jsem pouhých 30 minut na změnu,“ vyprávěl Pála.

Z tria Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová ukázal na první dvě. „Ale neznamená to, že musí hrát i v neděli,“ upozornil.

Ostatně i Plíšková nechává možnost naskočit do nedělní dvouhry stále otevřenou. Zatím figuruje v nominaci do případné čtyřhry se Šafářovou.

I soupeřkám v sobotní nominaci chybí Timea Bacsinszká, v žebříčku nejvýše postavená Švýcarka. Světová dvaačtyřicítka odehrála od loňského zranění ve Wimbledonu jediné utkání – a prohrála. Především proto dostala po Bencicové přednost Viktorija Golubicová, která Strýcovou a Plíškovou před dvěma lety v Lucernu porazila.

Leč Češky už devětkrát v řadě postoupily do dubnového semifinále.