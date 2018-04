Jako na ledu. Tenistky se perou s povrchem, který na ně nalíčili Němci

Na pohled je světlejší. Také proto, že se pod střechou Porsche Areny jen minimálně kropí vodou. A chová se ještě záludněji než běžná antuka.

„Na tom se nedá otočit! Já se prostě neodrazím!“ křičela Barbora Strýcová při čtvrtečním tréninkovém mači s Petrou Kvitovou. I pár nespisovných slůvek svéráznému dvorci věnovala.

„Klouže ještě víc než včera,“ přikývla Kvitová. „Strašně těžko se na na něm pohybuje. Nepamatuju, že by to na turnaji WTA (který se v hale každý rok koná) bylo podobné. Podmínky jsou trošku extrémní. Připadám si jako na ledu.“

Češky ve Stuttgartu ladí formu před víkendovým střetem s Německem. Ani nové antukové boty nepomáhají při změnách směru běhu uprostřed kurtu. Na stranách naopak tenistky ve skluzu zadrhávají.

„Ta antuka je divná, s tradiční venkovní nemá nic společného,“ tvrdí Karolína Plíšková. „Dost blbě to skáče, někdy je to trošku vabank. Hlavně na returnu. Rána na kříž ze servisu se těžko vybírá.“

Na nějaké stížnosti vůči pořadatelům ovšem členky týmu kapitána Petra Pály nemají ani pomyšlení.

Opakují, že okolnosti budou podobně nepříjemné i pro domácí hvězdy Angelique Kerberovou a Julii Görgesovou.

Kvitová v posledních měsících zhubla, aby při delších výměnách na antuce byla lehčí. Plíšková před jarní antukovou šňůrou podstoupila tvrdou přípravu s novým kondičním koučem Markem Všetíčkem. Obě však hodlají zůstat věrné svému agresivnímu stylu.

„Naše taktika se nemění podle povrchu. Hrajeme to, co umíme nejlíp,“ pravila Plíšková. „Důležité bude diktovat tempo, zvlášť nepříjemné budou údery do protipohybu.“

Vysoké slečny PK a KP nepatří v rychlosti a obratnosti do světové špičky. Antuka jim příliš nevoní. Kvitové mnohem víc vyhovuje tráva, Plíšková si lebedí na betonu.

Mohl by je ovšem inspirovat příběh jiné tenisové „útočnice“ Marii Šarapovové, jež navzdory původnímu odporu vůči „oranžové špíně“ v letech 2012 a 2014 triumfovala na Roland Garros. Třeba jejich křehkou náklonnost k antuce utuží víkendové zápasy.