Mohutné svaly, dobrá duše. Muž, který střeží české tenistky

Tenis

Martin Paštika střeží členky českého fedcupového týmu. | foto: Pavel Lebeda, sport-pics.cz

dnes 5:59

Stuttgart (Od našeho zpravodaje) - Spatříte-li postavu Martina Paštiky, napadne vás, že musí mít ukrutnou sílu. Pak vám stiskne ruku a vy poznáte, že se vaše představy přinejmenším kryjí se skutečností. A to jste ho ještě nerozzlobili a nepustili se s ním do křížku, což by patrně udělal jen úplný pošetilec.