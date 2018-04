Tenistky jsou v Německu téměř kompletní, centrkurt si otestují ve středu

Kvitová přijela po devíti hodinách cesty v podvečer a šla si s trenérem Jiřím Vaňkem zaběhat. Karolína Plíšková s Bárou Strýcovou jsou v dějišti druhý den a testují antuku, ale zatím si nezkusily centrální dvorec, který bude připraven až ve středu.

„Je to celkem solidní. Určitě se to chce do víkendu zlepšit, ale ještě jsou před námi nějaké tréninky. Jsme v klidu,“ zhodnotila přípravu světová šestka Plíšková.

Se Strýcovou dopoledne hrály ve vedlejší hale, kde je antuka celoročně. Odpoledne se přesunuly na dvorec číslo jedna připravovaný na turnaj WTA. Fedcupový zápas se ale uskuteční na hlavním dvorci.

„Na ten se dostaneme ve středu. Uvidíme, jak bude vypadat,“ řekl Pála a dodal: „Na jedničce to byl první trénink na asi nejpodobnějším možném antukovém kurtu tomu centrálnímu, na kterém se bude hrát.“

Halová antuka není ideální. Odskoky jsou často nevypočitatelné. „Ale zvykáme si na to a pro všechny to je stejný,“ konstatovala Plíšková, která si v rámci tréninku zahrála se Strýcovou gamy i set.

„Vyhrála jsem, tak jsem nadšená,“ smála se Plíšková a doplnila: „Ale ve druhém byla lepší Bára. Na začátek to je docela dobrý.“

V plné přípravě jsou i domácí. Bývalá světová jednička Angelique Kerberová doufá, že Němky prolomí sérii porážek s Češkami. „Minulost nehraje roli. Každý zápas začíná od nuly a je to padesát na padesát,“ řekla Kerberová webu fedcup.com.

„Češky v posledních letech vyhrály Fed Cup několikrát, mají skvělý tým. I nás ve finále porazily (2014), ale teď hrajeme doma a zkusíme se předvést co nejlépe. Máme taky skvělý tým a třeba je podruhé v historii porazíme,“ řekla Kerberová.

Spolu s Kerberovou jsou v německé sestavě světová jedenáctka Julie Görgesová, Tatjana Mariaová a deblistka Anna-Lena Grönefeldová.

Tenistky mají před sebou ještě tři tréninkové dny. V pátek v poledne se na stuttgartské radnici uskuteční los pořadí víkendových zápasů.