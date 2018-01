Na Švýcarsko v plné síle: Karolína Plíšková, Strýcová, Kvitová, Šafářová

V nominaci Švýcarek je po zranění se vracející Timea Bacsinszká, kterou doplňují Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová. V roli trenérky má přijet bývalá světová jednička Martina Hingisová.

V minulém ročníku české tenistky prohrály v semifinále v USA. Předtím soutěži vládly, v letech 2011 až 2016 získaly pět triumfů.

Karolína Plíšková, Strýcová, Kvitová a Šafářová se naposledy sešly ve fedcupové sestavě ve finále proti Ruskám v Praze v listopadu 2015. Ve dvouhrách hrály Plíšková s Kvitovou a o vítězství tehdy rozhodly Plíšková se Strýcovou ve čtyřhře.

„Nebylo těžké se s nimi domluvit a byl jsem rád za zájem od holek,“ řekl Pála, který hráčky sledoval na Australian Open.

„Dáte mi za pravdu, že sestava je hodně silná a věřím, že budeme i úspěšní. Na papíře budeme velkými favority. všechny toho ve Fed Cupu spoustu vyhrály a díky nim máme doma hodně trofejí. Je velká radost mít takový tým na tohle utkání,“ uvedl Pála na tiskové konferenci.

„Je to jedna z mála možností, jak se ukázat před českými fanoušky a jako obvykle se na to hodně těším. Když si vzpomenu na parádní atmosféru v O2 areně, tak mi běhá mráz po zádech. Určitě to nebude lehký zápas, ale věřím v sílu našeho týmu,“ řekla Karolína Plíšková na facebooku českého týmu.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, která byla u všech pěti zmíněných titulů, se do týmu vrací po roční pauze. Loni nemohla hrát kvůli pořezané levačce. „Už se nemůžu dočkat. Je to už dost dlouhá doba, co jsem nehrála,“ řekla.

V týmu se sejdou Karolína Plíšková se Strýcovou, které spolu získaly několik rozhodujících čtyřher. Na konci minulého roku si vyměnily trenéry: Tomáš Krupa přešel k Plíškové, Strýcová angažovala Davida Kotyzu a chvilku to mezi tenistkami jiskřilo.

„Budu věřit, že to nebude téma,“ řekl Pála, který inicioval v prosinci schůzku a přispěl k uklidnění situace. „Řekli jsme si pár věcí mezi šesti očima, protože chci, aby to v týmu probíhalo dobře, jako to vždy bylo,“ konstatoval Pála.

Bývalá světová devítka Bacsinszká naposledy hrála loni ve Wimbledonu, pak kvůli přetrvávajícím problémům s rukou ukončila sezonu. Tento týden se aktuálně 42. hráčka světa představila v Petrohradu, kde dnes podlehla v prvním kole domácí Jeleně Rybakinové, která figuruje v žebříčku WTA až na 450. místě.

Největším nebezpečím ve výběru kapitána Heinze Günthardta bude Bencicová. Bývalá světová sedmička vyhrála začátkem roku s Rogerem Federerem Hopmanův pohár a v 1. kole Australian Open vyřadila Američanku Venus Williamsovou.

„Češky jsou jasnými papírovými favoritkami zápasu, ale máme hráčky, které udělají pro tým vše a můžeme překvapit kohokoli,“ uvedl Günthardt.

Se Švýcarskem se tenistky utkaly naposledy předloni v Lucernu a o postupu do finále rozhodly až ve čtyřhře. Celkově vedou vzájemnou bilanci 6:1.