Trenér Ševčík povede FBC Ostrava: Chci se florbalem bavit

„Pokud za nějakou dobu bude vidět na hřišti pohledně hrající tým, bude plná hala na domácí zápasy a soupeři k nám budou mít respekt, pak bude mít má práce smysl,“ říká nový trenér FBC Ostrava.

Přešel jste z Otrokovic do Vítkovic, které v posledních letech sbírají samé úspěchy, letos hrály Superfinále. Proč nyní volíte FBC?

Nebylo to určitě lehké rozhodnutí. Ve Vítkovicích jsem byl florbalově šťastný a užíval si každou minutu. Je tam skvělá parta a velmi kvalitní hráči. Moc si cením příležitosti takový klub zažít. Na druhou stranu je tým v podstatě hotový po všech stránkách, připravený vyhrát ligu. Jiný cíl ani mít nemůže. Role trenérů je tam spíše udržovací, není už moc co vymýšlet a tvořit. Nechci se jen vézt na vítězné vlně, chci více tvořit a baví mě každodenní práce na vytyčeném cíli.

Co vás přesvědčilo? Pozice hlavního trenéra v FBC nebývala v posledních letech právě jistá.

Řešil jsem nějaké nabídky ze Superligy, nakonec padla volba na FBC. Žádný trenér nemá svůj post jistý. Pokud někdo hledá jistoty a oblibu, neměl by dělat trenéra...

S čím přicházíte, co chcete do týmu vnést?

Mám jasnou představu, co by měl být výsledný produkt mé práce. Určitě chci zapracovat na herním projevu, více komunikovat s hráči a vytvořit přátelské prostředí. Hráči by se měli na trénink těšit, přestože je to dřina. Pokud je vše správně nastaveno, dostaví se i výsledky a všechny to bude bavit.

FBC bývalo léta na špici, pak se propadlo. Je to výzva vrátit ho zpět?

Samozřejmě jsem se o tom bavil s bývalými hráči, kteří FBC v dobách slávy aktivně zažili, a určitě je to výzva. Na druhou stranu je před námi obrovská porce poctivé práce. Chci jít postupně, krok za krokem, zkvalitnit spoustu drobností a uvidíme. Nechci předjímat ani stavět vzdušné zámky. Na druhou stranu vím, že pokud člověk poctivě maká a má to hlavu a patu, výsledky se dříve nebo později dostaví.

Jak to bude s kádrem? Máte vytipované posily? Před minulou sezonou si už ohlášený příchod rozmyslel Martin Ostřanský, teď je na odchodu do Švýcarska Dominik Klimscha...

Hráčský kádr nevidím jako problém. Určitě co nejvíce využiji stávajících hráčů. Příští čtvrtek bude první herní trénink a tam už uvidím kluky v akci. Samozřejmě budu hledat případné posily, ale to má vždy vývoj a musí to mít smysl. Každopádně region je florbalově velmi silný a má potenciál. Není to o penězích. Ve florbale nemáme profíky. Jen nákup hvězd není cesta k cíli. Spíše je to o komunikaci s hráči. Většina hráčů má nějaké touhy, vnitřní motivaci, potřeby... Takže tohle bude tématem u kafe s případnými zájemci. V každém případě hledám pracovité šikovné hráče s potenciálem, kteří budou chtít posunovat sami sebe i tým.

Kdy začnete s přípravou a jak bude vypadat?

Příprava už je v plném proudu, takže se zatím nic nemění. Trénink bude čtyřikrát týdně, z toho jeden bude herní na hale. Sbírám informace a vyhodnocuji. Za čtrnáct dní budu moudřejší a případně přípravu zkoriguji.

Jaký je váš osobní cíl?

Asi to bude znít na dnešní dobu šíleně, ale chci se florbalem bavit. Baví mě práce pod tlakem, nebojím se složitých rozhodnutí a strašně rád v mužské kategorii vyhrávám. Rád hledám moderní metody, které se nebojím aplikovat. Pokud za nějakou dobu bude vidět na hřišti pohledně hrající tým, bude plná hala na domácí zápasy a soupeři k nám budou mít respekt, pak bude mít má práce smysl.