Bytyqi je atomová šampionka. A co dál? Sní o zápase v Americe

„Ale ze všeho nejdřív odraz, protože Fabča moc neodpočívá,“ zavelel její kouč Lukáš Konečný poté, co Andělská pěst na body předčila 46letou veteránku Denise Castleovou.

Ústečanka získala světový pás v jedné ze čtyř nejprestižnějších organizací světa. Kdekdo se podivoval, že o titul se s ní mohla prát žena, která v profiringu předtím nastoupila jen třikrát. Konečný to vysvětluje: „Ono se to hezky pomlouvá a rýpe, když lidi vědí houby. Castleová ale měla hodně titulů v thaiboxu pod stejnou federací WBC. Tím pádem byla vysoko i v jejím boxerském žebříčku.“

Britka překvapila Bytyqi vitalitou. „Těžko říct, zda byla mojí nejtěžší soupeřkou, ale zápas jako takový byl pro mě nejtěžší psychicky. Šlo o velký pás a sedlo mi to,“ pochvalovala si 22letá blondýnka, které v těle koluje po tátovi i kosovská krev.

Poprvé boxovala v lehké minimuší váze do 46,27 kg. „Říká se jí atomová a speciální je v tom, že ji má jen WBC,“ osvětlil bývalý prozatímní mistr světa Konečný. Jinak se Bytyqi pere v minimuší váze do 47,6 kg, v níž je podle žebříčku BoxRec třináctá na světě: „Atomová váha mi sedí, cítím se v ní silná. Možná v ní zkusím co nejdéle vydržet. Hůř se shánějí soupeřky, asi bude víckrát obhajoba a míň udržovacích zápasů. Ale můžu lítat mezi oběma kategoriemi.“

Neporažená Bytyqi by titul měla obhajovat proti Mexičance Brendě Floresové řečené La Bonita, tedy Hezká. Má bilanci 13 výher, 4 porážky, 1 remíza a drží prozatímní světový pás WBC. Je automatickou vyzyvatelkou české královny. „Nebude to sranda,“ tuší Konečný. Že by se boxovalo v Mexiku? „My jsme mistři, máme výhodu. Záleží i na penězích. Asi by se nám tam nechtělo, ale když to jinak nepůjde, nebudeme se bránit.“

Boxerka Fabiána Bytyqi (vlevo) v souboji s Denise Castleovou z Velké Británie v utkání o titul mistryně světa organizace WBC.

Zatím si Bytyqi užívá velkolepý úspěch. „V téhle republice nebude doceněný, přitom je za tím spousta práce. Samozřejmě má menší konkurenci než chlapi, to je neoddiskutovatelné. Ale pořád je obrovská spousta holek, které by na to chtěly dosáhnout, ale nemají na to. Fabča možná není nejtalentovanější boxerka na světě, ale je obrovský dříč. V tom se mi podobá,“ míní Konečný.

Bytyqi jako první česká mistryně světa sní o zápase v Americe, ovšem její váhy se hemží spíš Mexičankami a Japonkami. „Amerika je meta každého boxera, ale já zatím ráda boxuju doma před úžasnými fanoušky,“ nadchla ji atmosféra. Že by po titulu zázračně zbohatla, to nehrozí. „Mám smlouvu a danou taxu, což se změní, leda až se bude prodlužovat.“