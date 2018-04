Volejbalistky Prostějova vládnou dál. Slaví desátý titul v řade

Trenér Čada končí Trenér Miroslav Čada po zisku jubilejního desátého mistrovského titulu s volejbalistkami Prostějova oznámil, že na lavičce končí. V klubu by měl působit nadále v roli poradce. "Družstvo potřebuje novou energii. Jsem u něj deset let. Sám na sobě cítím určitou únavu. Je potřeba také některé věci změnit, mít na ně jiný pohled. Bude potřeba družstvo hodně okysličit, protože už podmínky nebudou takové, jako byly do letošního roku," uvedl kouč, který za deset dnů oslaví pětašedesáté narozeniny. "Bude to znamenat hodně práce. Předpokládám, že s mladými hráčkami. Je logické, aby k nim přišel mladší trenér," řekl Čada.