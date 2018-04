Florbalistky Jižního Města titul neobhájí, do finále postoupil Chodov

Tigers vedly už v sedmé minutě po brankách Denisy Billé a Dominiky Kubišové 2:0, ale ještě v první třetině smazaly ztrátu Martina Řepková a Nela Jiráková, která proměnila trestné střílení.

Ve 33. minutě získala Jižnímu Městu opět náskok Tereza Hanzlíková, ale na konci druhé části vyrovnala Tereza Urbánková a v 54. minutě rozhodla Eliška Vrátná.

„Dnes jsme nebyli lepší. Většina zápasů v sérii byla strašně vyrovnaná, rozhodovaly detaily a spoustakrát jsme měli štěstí. Ale byli jsme připraveni a v rozhodujících momentech jsme se dokázali semknout a odbojovat fáze, kdy se nám tolik nedařilo herně,“ řekl kouč Chodova Lukáš Procházka webu Českého florbalu.

„Bylo to od nás nervózní, holky zřejmě cítily váhu okamžiku a trochu to ně dolehlo. Další věcí je, že zápas bohužel nebyl veden tak, aby to bylo hodno semifinále play off. A to na obě strany, což nás také trochu mrzí,“ postěžovala si na rozhodčí Přemysla Bališe a Petera Vargu trenérka Jižního Města Markéta Šteglová.

Extraliga florbalistek

Semifinále play off, 5. zápas:

FK Jižní Město - Chodov 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky: 2. Billá, 7. Kubišová, 33. Hanzlíková - 10. Řepková, 17. Jiráková z trestného střílení, 39. Urbánková, 54. Vrátná. Konečný stav série: 1:4.

2. kolo play down, 5. zápas:

Židenice - Sokol Královské Vinohrady 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), stav série 3:2.