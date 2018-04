Volejbalistky Ostravy srovnaly sérii s Olomoucí, podruhé uspěl Prostějov

Ostravanky uhrály v předchozích pěti utkáních v sezoně s Olomoucí včetně úvodního semifinále jen dvě sady a úvod utkání nenasvědčoval tomu, že by se na této bilanci mělo něco změnit. Hanačky šly do vedení 2:0 na sety a vypadalo to, že navážou na jasnou výhru ze středečního domácího duelu.

Hráčky Ostravy však zabojovaly, vynutily si tie-break a díky výhře 15:13 srovnaly stav série. „Začali jsme vlažně a koukali, jak hraje Olomouc. Ve třetím setu jsme je dostali do tlaku a zápas jsme začali otáčet. Další sety jsme hráli bojovně. Série je 1:1 a je to nový začátek,“ pochvaloval si trenér Ostravanek Zdenek Pommer.

Jeho olomoucký protějšek Jiří Teplý si po zápase stěžoval na rozhodčí, především na jejich výkon v rozhodující sadě. „Lajnový má praporek dole dřív, než míč doletí k lajně. To jsou v tie-breaku písklé čtyři balony a to je hodně. V tie-breaku by se mělo pískat podle pravidel. Jestli tam nepískne tažený balon, když jede po břiše a pak nám pískne dvoják, tak to ať jde do pr..., to se jinak nedá říct,“ zlobil se Teplý.

Favorizovaný Prostějov nezaváhal v sérii s Brnem ani na hřišti soupeře a v Králově Poli si připsal další vítězství 3:0. Největší odpor kladly Brňanky ve třetí sadě, v níž uhrály 19 bodů. „Rozdíl v kvalitě mezi oběma týmy je velký jak na podání a příjmu, tak v útoku a na blocích. Dnes jsme přihrávali o něco lépe než minule, ale přesto nám hodně silný soupeř nedal kromě třetího setu žádnou šanci,“ uvedl brněnský kouč Marek Rojko.

Prostějovský trenér Miroslav Čada měl pro své hráčky jen slova chvály. „Dnešní zápas jsme odehráli stejně dobře, jako ten první v Prostějově. Brněnské hráčky sice byly o něco lepší na servisu než minule, ale celkově rozhodla naše vyšší kvalita ve všech činnostech. Jsem rád za další dobrý výkon a určitě budeme chtít stejně hladce zvládnout i třetí utkání série doma,“ řekl ke středečnímu duelu, v němž může Prostějov sérii ukončit.